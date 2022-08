Gesundheit Kurze Pause: Ein Schläfchen am Arbeitsplatz macht frisch Ein kurzes Wegdösen nach dem Mittagessen steigert die Konzentration. Dabei gilt es, einige Punkte zu beachten.

Ein seltenes Bild: der gemeinsamer Mittagsschlaf im Büro. Darrin Klimek / The Image Bank RF

Die Südländer machen es vor: In den wärmsten Stunden, wenn das Mittagessen schwer im Magen liegt, halten sie Siesta. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Produktivität in dieser Zeit sinkt. Hierzulande hingegen kämpfen Arbeitnehmende am frühen Nachmittag gegen lähmende Müdigkeit und versuchen, den Anschein des fleissigen Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten.

Inzwischen haben einige Firmen jedoch erkannt, dass ein kurzes Nickerchen über Mittag die Leistung in der zweiten Tageshälfte fördert, und bieten ihren Angestellten die Möglichkeit, sich hinzulegen. Etwa die Axa Versicherung in Winterthur. Das Unternehmen hat Ruheräume eingerichtet mit Liegen, Vorhänge oder Trennwände sorgen für Privatsphäre. «Wir konnten definitiv ein Bedürfnis dafür feststellen», sagt Mediensprecherin Joëlle Jeitler.

Wer zehn Minuten döst, verbessert seine Konzentrationsfähigkeit markant

Verschiedene Studien legen nahe, dass eine Entspannungsphase über Mittag das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall vermindert. Dass man dabei wirklich einschläft, sei nicht ausschlaggebend, sagt Jens Acker, Chefarzt in der Klinik für Schlafmedizin in Zurzach.

Messungen zeigen, dass bereits ein zehnminütiges Wegdämmern die Reaktions– und Konzentrationsfähigkeit markant verbessert – unabhängig von der nächtlichen Schlafdauer. Diese Erkenntnis macht sich unter anderem die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) zunutze. In ihrer Turboschlaf-Kampagne forderte sie müde Autofahrende auf, 15 Minuten Pause zu machen. Zehn bis zwanzig Prozent der Verkehrsunfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen.

In unserer Leistungsgesellschaft ist der aus den USA stammende Begriff Power Nap akzeptierter als das gute alte Mittagsschläfchen. Unabhängig von der Bezeichnung ist vor allem wichtig, dass das Wegtreten lediglich zehn bis höchstens zwanzig Minuten dauert. Nach etwa einer halben Stunde verfällt man in einen tieferen Schlaf und hat danach Mühe, wieder richtig wach zu werden. Zudem leidet der Nachtschlaf darunter.

Wer Gefahr läuft, tief einzuschlafen, sollte einen Wecker stellen. Eine Option ist auch die Schlüsselbund-Methode: Man hält den Gegenstand in der Hand. Wenn sich die Muskeln entspannen, fällt er auf den Boden und weckt einen auf.

Vorgesetzte sollten Mittagsschläfchen vorleben

Mittlerweile verfügen die meisten grösseren Firmen über Rückzugsmöglichkeiten. Dennoch mache aber nur ein kleiner Teil der Werktätigen von den Angeboten Gebrauch, sagt Christian Lauchenauer. Der Industriedesigner hat sich in seiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz mit dem Thema Schlafen an der Arbeit auseinandergesetzt.

Dabei hat er die Situation in zwölf grossen Unternehmen unter die Lupe genommen – vorwiegend bei Banken, Versicherungen und Pharmakonzernen. «Ein intimer Rahmen ist ausschlaggebend dafür, ob die Gelegenheit genutzt wird», sagt er. Zudem sei es wichtig, dass die Entspannungskultur von den Vorgesetzten aktiv gefördert und im Idealfall sogar vorgelebt werde.

Ein Ruheraum mit Liegen, bei denen man den Blicken anderer ausgestellt ist, funktioniere erfahrungsgemäss nicht, sagt er. In unserer Kultur sei zudem das Mittagsschläfchen nicht verankert:

«Tagsüber schlafen gilt bei uns als faul. In Japan dagegen heisst es, dass man viel gearbeitet hat.»

In Japan hat das sogenannte Inemuri («anwesend schlafen») Tradition.

Dennoch will Lauchenauer diesen Lebensstil nicht idealisieren: Menschen in Japan arbeiten sehr viel und schlafen nachts im Durchschnitt weniger als andere Nationalitäten. «Der kurze Schlaf am Tag sollte kein Ersatz für mangelnden Nachtschlaf sein», betont er.

In den nächtlichen Tiefschlafphasen sind diverse lebenswichtige Funktionen besonders aktiv, darunter die Verdauung, die Immunabwehr oder die Festigung von neuen Informationen im Gehirn. Ein Nickerchen kann zwar ein wenig erfrischen, wenn man nachts zu wenig geschlafen hat. Doch weil man dabei nicht in den Tiefschlaf fällt, erfüllt es diese Funktionen nicht.