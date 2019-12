Kampf bei Rekordhitze gegen Buschfeuer in Australien

Die Lage im Kampf gegen die Buschfeuer in Australien spitzt sich zu: Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat New South Wales wurden wegen der Brände am Samstag Dutzende Strassen gesperrt. 10'000 Polizisten, Rettungskräfte, Sanitäter und Feuerwehrleute waren im Einsatz.