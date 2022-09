Die SP und ihr AHV-Problem Drei von acht SP-Ständeräte haben das Pensionsalter längst erreicht. Allen voran Paul Rechsteiner. Das wirft Fragen auf, auch zur kommenden Abstimmung über die AHV-Reform.

Die SP hat ein «AHV-Problem». Dies zeigt ein Blick auf das Alter der Genossen im Bundeshaus. So haben drei von acht SP-Ständeräten das Pensionsalter längst erreicht, allen voran Paul Rechsteiner, der vor einer Woche seinen 70. Geburtstag feierte. Auch in der St. Galler Bundeshaus-Delegation bringt es die SP auf das höchste Durchschnittsalter. Daran wird sich so schnell nichts ändern. Die 62-jährige Nationalrätin Claudia Friedl hat bereits angekündigt, 2023 wieder zu kandidieren.

Glaubt man den Gegnerinnen der AHV-Reform, gibt es nichts Ungerechteres, als ein Jahr länger zu arbeiten. So schlimm kann es mit Blick auf die SP aber gar nicht sein. Die politisierenden Pensionäre könnten ja auch einfach reisen, Konzerte besuchen und das Leben geniessen, stattdessen «opfern» sie sich selbst im AHV-Alter für die Allgemeinheit auf. Das ist ein klassischer Fall von «Wein predigen und selber Wasser trinken». Dichter Heinrich Heine, der diesen Satz vor bald 200 Jahren mit umgekehrter Bedeutung ersann, hätte wohl seine helle Freude daran. J.A.