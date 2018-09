Fauxpas der Woche: So geht das, wenn man einen Prinzen heiratet Susanne Holz

Meghan Markle darf nicht einmal eine Autotür zumachen. (AP Photo/Arthur Edwards)

Meghan Markle – beziehungsweise Herzogin Meghan – hat vergangenen Dienstag eine Autotür geschlossen. Was wohl einem Fauxpas gleichkommt. So ist das, wenn man einen britischen Prinzen heiratet: Plötzlich wird das halbe Leben zum Fehltritt. Die Herkunftsfamilie droht zum Fauxpas zu werden, die persönliche Vergangenheit, die Art, sich zu kleiden, die Farbe des Nagellacks, ja sogar die Art der Beinhaltung, sitzt man auf irgendeinem Stuhl, der sich halbwegs in der Öffentlichkeit befindet. Das mit dem Nagellack hat die 37-Jährige schon hinbekommen: Sie trägt jetzt nur noch zartes Rosa oder Nudetöne. Das mit der Beinhaltung auch: Meghan schlägt die Beine nicht mehr übereinander. Das mit ihrem sperrigen Vater? Kann man Väter umtauschen? Und seit Dienstag weiss Prinz Harrys frisch Angetraute: Leg mal besser nicht selber Hand ans Auto an. Lass das andere für dich machen. Auch wenn wir das Jahr 2018 schreiben.