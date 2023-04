Designgeschichte Erfinderischer Schweizer hat das Blumenkistli erfunden – ein Hoch auf Willy Guhl Die Blumenkiste ist eine typisch schweizerische Erfindung. Sie sorgt für natürliche Ordnung, stellt Grünzeug in Reih und Glied. Und politisch ist sie auch. Politisch neutral. Ein Hoch auf ihren Entwickler Willy Guhl.

Werbeplakat für Willy-Guhl-Blumenkisten aus Eternit, fotografiert vor einem Berner Wohnhaus. Etsy

Sie stammt aus der Schweiz, man sieht es ihr an. Die Blumenkiste, die nun wieder allenthalben die Balkone zum Strahlen bringt, hat die Masse der Vernunft. Sie ist nicht wirklich schön in ihrer Vierkant-Ästhetik, aber sie ist schön praktisch. Und so unkaputtbar witterungsbeständig, wenn aus Eternit gemacht, womit sie mit ihren Vorzeigemassen 60 x 17x 17 Zentimeter als Klassikerin der Schweizer Designgeschichte gilt.

Für kleine Balkone ist sie nicht zu gross und für grosse nicht zu klein. Sie ist politisch korrekt, neutral sozusagen, weil anschlussfähig gegen rechts wie gegen links. Und selbstverständlich lässt sie sich stapeln. Die Blumenkiste Swiss Made räumt auf, sie schafft Ordnung und Übersicht. Wer will, präsentiert damit Pflanzen wie Soldaten auf einem Exerzierplatz, in Reih und Glied.

Rote Geranien auf grauem Grund: Das Banner der Vorstadt

Seit über 70 Jahren hat man an ihr keine Falte operiert. Ihr Erfinder, Willy Guhl (1915-2004) hat in den 50-er Jahren Arbeit geleistete, die man nicht mehr verbessern kann. Im Auftrag der damaligen Firma Eternit AG in Niederurnen, entwickelte der Pionier das Modell, das noch heute überall anzutreffen ist. Seit den Achtzigerjahren freilich ohne den teuflischen Asbest.

Und freilich hatte man bei Eternit an einem kistenhaften Kasten für Grünes schon vor Guhl getüftelt: Bereits 1910 produzierte man Blumenkisten, indem man vier Faserzement-Platten aneinanderschraubte. Doch erst Guhl machte sie zur Marke. Mit roten Geranien bepflanzt, warb man für sie auf Plakaten. Frühling hierzulande schien ab den 50er Jahren ohne Banner der Vorstädte – Rote Geranie auf grauem Grund - nicht mehr möglich zu sein.

Sie hat Erfolg, überall auf der Welt. In ihrer Heimat gab und gibt es Guhls Kasten in jedem Grossmarkt. Mit der Kiste des ersten Schweizer Industriedesigners begrünt die Nachfolge rma Swisspearl bis heute Balkone und Ähnliches auf jedem Kontinent. Den Preis bezahlt hat die rote Geranie, die seit Guhl den Ruf weg hat, eine Spiesserblume zu sein.

Der Meister und ein weiteres Meisterwerk: Aus einer einzigen Eternit-Schleife entwickelte Guhl den «Strandstuhl». Keystone

Handlich ist sein Teil, und das hat einen tieferen Grund. Als Lehrer an der Kunstgewerbeschule Zürich wohnte er in übersichtlichen Verhältnissen. Eine kleine Familienwohnung am Zürcher Limmatquai, mehr gab es nicht. Sein Badezimmer war gleichzeitig Werkstatt, Atelier und Labor. Jedes Mal, wenn Gäste zu Besuch kamen, mussten es freigeräumt und die Gipsmodelle für die Blumenkisten in das untere Stockwerk geschleppt werden. Die Umzüge brachte Guhl auf die Idee: Handvertiefungen müssen her!

Eine typische Guhl-Kiste erkennt man an der aerodynamischen Schräge der unteren Ecken und an den beiden Gri en am unteren Blockrand. Dass man den Original-Schrein inzwischen in unzähligen Ausführungen kaufen kann, zeigt: Es ist an der Vierkant-Idee nichts besser zu machen. Und an Material ist wenig so resistent wie das Eternit. Holz, Rattan und vor allem Ton und Keramik haben bei Regen und im Winter keinen so langen Atem.

Willy Guhls Guerilla Gardening

Balkone brauchen Blumenkisten! Das ist in diesen Wochen ein kategorischer Imperativ. Denn kein Designer-Kübel, keine Schale und kein Topf fördert die Kreativität der Gartenliebhaber so sehr heraus wie die Guhl’sche Backform für den Flor.

Setzt man Blumen in straffe Reihen, wagt man den Culture Clash – oder kultiviert lediglich Katzengras? Fantasie ist gefragt. Dem Patina-verwitterten Eternit-Grau stehen ganz besonders gut Sonnenblumen, wie überhaupt alles, was für einen Überraschungseffekt sorgt. Tomaten? Auch sie machen mit. Salat? Man kennt Köpfe, die zustimmen

Willy Guhl selbst soll in den Zürcher Kistchen, die er auf seinem Weg durch die Stadt antraf, eine Art Guerilla Gardening betrieben haben. Ein subtiler Protest gegen die Geranien-Übermacht, offenbar. Er säte still und heimlich in fremden Kistchen Radieschen-Samen aus. Die Pflänzchen jätete er, um ihr Gedeihen zu beschleunigen. Sein Sieg schliesslich war eine patente Zwischenmahlzeit.