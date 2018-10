Der WWF schlägt Alarm Der neue Living Planet Report zeichnet ein dunkles Bild der Artenvielfalt. Auch die Schweiz ist kein Vorbild. Bruno Knellwolf

Der WWF alarmiert. Grundlage dafür ist der neue, gestern veröffentlichte Living Planet Report. Demnach sind die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Tierwelt, Wälder, Ozeane, Flüsse und das Klima schwindelerregend. Laut neusten Zahlen dieses WWF-Reports hat der Bestand der Wirbeltiere in den letzten 50 Jahren global um 60 Prozent abgenommen. Die Zahl der Süsswassertiere ging sogar um 83 Prozent zurück, am drastischsten mit 94 Prozent in Zentral- und Südamerika. Hauptursachen sind der Verlust von Lebensräumen, Überfischung, illegale Jagd und nicht nachhaltige Landwirtschaft.

Und die Schweiz sei kein Vorbild, sie habe einen ökologischen Fussabdruck von drei Planeten. Der Anteil bedrohter Arten sei in keinem anderen Land der Welt so gross. Über ein Drittel der Pflanzen-, Tier- und Pilzarten gilt in der Schweiz als bedroht, 255 Arten sind ausgestorben. Die Qualität der Natur der Lebensräume nimmt ab, auch in geschützten Gebieten. Es gibt aber auch Erfolge: Die Anzahl der Buckelwale, Pandas und Tiger hat sich in den letzten Jahren erholt.