Spektakuläre Mondfinsternis: Darum leuchtet heute der verdüsterte Mond rot Heute Abend wird der Mond für eine Stunde und 43 Minuten vom Erdschatten verdunkelt. Das ist die längste Mondfinsternis in diesem Jahrhundert Rolf App

Bei einer Mondfinsternis verfärbt sich der Trabant der Erde rot. (Bild: Getty)

Für einmal meint es die Wetterprognose gut. Sie verspricht für heute Freitag schönes Wetter bis in die Nacht hinein – so dass man wird sehen können, was sich am Himmel Spektakuläres tut. Es handelt sich um eine totale Mondfinsternis, in deren Nähe sich noch dazu ein kräftig leuchtender Mars befindet. Plus der Planet Saturn. Ausserordentlich ist diese Mondfinsternis deshalb, weil sie mit einer Stunde und 43 Minuten so lange dauern wird wie keine mehr in diesem ja noch jungen Jahrhundert. Allerdings – das ist der Wermutstropfen – wenn es dunkel wird, ist sie schon in vollem Gange.

Zu einer Mondfinsternis kommt es, wenn der Mond durch den Erdschatten wandert, die Erde also zwischen Sonne und Mond tritt. Das kann nur geschehen, wenn die Sonne dem Mond direkt gegenüber steht, also bei Vollmond. Dass nicht jeder Vollmond eine Mondfinsternis verursacht, hängt damit zusammen, dass die Mondbahn – sein Orbit – etwas schief steht. So können pro Jahr nur maximal drei totale Mondfinsternisse beobachtet werden. Der Mond verfärbt sich dabei rötlich. Die Lufthülle der Erde streut das Sonnenlicht, und sie filtert es. Der rote (langwellige) Teil des Lichts gelangt besser durch die Atmosphäre, der blaue wird stärker an den Luftmolekülen gestreut.

Der Mond - Eine Erklärung von A bis Z

Beschäftigt hat er die Menschen schon immer. Doch was wissen wir über den Mond, der heute Abend vom Erdschatten verdunkelt wird?

Apollo 11: Am 20. Juli 1969 setzt der erste Mensch seinen Fuss auf die Mondoberfläche. Der Landung geht ein ehrgeiziger Wettlauf zwischen den USA und der Sowjetunion voraus. Um 4.35 Uhr mitteleuropäischer Zeit öffnet Neil Armstrong die Luke und steigt hinunter. Edwin Aldrin folgt ihm.

Bahn: Seit die Apollo-Astronauten Laserreflektoren auf dem Mond installiert haben, lässt sich die Distanz zur Erde genau messen. Dabei zeigt sich: Der Mond entfernt sich von der Erde, und zwar in hundert Jahren um 38 Meter. Heute misst die grosse Halbachse der Mondbahnellipse 384400 Kilometer.

Entstehung: Vor 4,5 Milliarden Jahren formte sich der Mond aus einer Trümmerwolke.

Flecken: Zu den grössten Rätseln für die Menschen gehören seit je die Flecken, die man schon von blossem Auge sehen kann. Ist es ein Gesicht? Oder ein Lebewesen? In Tat und Wahrheit sind die hellen Terrae (Festländer) kraterübersäte Hochländer und die dunklen Maria (Meere) lava­gefüllte Tiefebenen – und allesamt knochentrocken.

Gezeiten: Die Schwerkraft des Mondes ist verantwortlich für das Auftreten von Ebbe und Flut, den Gezeiten. Der Mond erzeugt zwei Flutberge, einen auf der dem Mond zugekehrten Seite und einen auf der Rückseite. Die beiden Flutberge bremsen die sich drehende Erde.

Innenleben: Das Volumen des Mondes macht ein Fünfzigstel des Volumens der Erde aus, die Mondmasse dagegen nur ein Einundachtzigstel. Das heisst: Der Mond ist leichter als die Erde, vermutlich weil er nicht einen so grossen Eisen-Nickel-Kern hat wie die Erde.

Krater: In den ersten Milliarden Jahren nach seiner Entstehung war der Mond einem heftigen kosmischen Bombardement ausgesetzt. Das hat tiefe Spuren auf seiner Oberfläche hinterlassen.

Laune: Früher herrschte die Ansicht vor, der Mond beeinflusse Wetter und Gemüt. Das Wort «Laune» leitet sich denn auch vom lateinischen «luna» für Mond ab. Das englische «lunatic» bedeutet verrückt.

Rückseite: Weil die Erde eine starke Anziehungskraft ausübt, wendet uns der Mond immer dieselbe Seite zu. Wie sieht die Rückseite aus? Antwort zweier sowjetischer Raumsonden: Es gibt weniger dunkle Tiefebenen.

Temperatur: Weil weder Atmosphäre noch Wasser die Wärmeausstrahlung dämpfen, kühlt sich der Mond in der Nacht auf minus 130 Grad ab und heizt sich tagsüber auf plus 120 Grad auf.

Ursprung: Es gibt mehrere Theorien zur Entstehung des Mondes. Favorisiert wird seit 1975 die Erklärung, der Mond sei ein von einem Zusammenstoss mit einem etwa marsgrossen Körper abgespaltener Teil der Erde.

Zyklus: Uns auf der Erde zeigt sich der Mond in unterschied­licher Beleuchtung. Die Extreme bilden Neumond und Vollmond, der ganze Zyklus dauert 27,3 Tage.