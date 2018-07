Geburtstag der Woche: Der König der Athleten Ihm gelangen vier Weltrekorde, mehr als jedem anderen Zehnkämpfer. Daley Thompson machte in den 1980-er Jahren den Zehnkampf zum Spektakel. Arno Renggli

Daley Thompson besuche die diesjährigen Commonwealth Games in Australien. (Bild: Michael Steele/Getty)

Bevor er kam, fristete der Zehnkampf ein randständiges Dasein. Man zollte den enormen Leistungen der Athleten Respekt, mehr kaum. Daley Thompson änderte dies in den 1980er-Jahren. Der Engländer, der heute seinen 60. Geburtstag feiert, war Topathlet und Showman zugleich. Er lieferte sich epische Wettkämpfe vor allem mit den damaligen deutschen Zehnkämpfern, unter ihnen sein Lieblingsgegner Jürgen Hingsen.

Diesen hat er fast immer geschlagen. Was sogar das deutsche Publikum für Thompson eingenommen hat. Er bedankte sich mit einem frechen T-Shirt: Vorne stand: «Germany’s three favorite sons ...» Und hinten: «Boris, Bernhard and Daley.» Wobei mit den ersten beiden Tennis-As Becker und Golfstar Langer gemeint waren. Doch Thompson lieferte nicht nur Sprüche, sondern immer auch Leistung: Er wurde zweimal Olympiasieger, Weltmeister, viermal Europameister. Ihm gelangen vier Weltrekorde, mehr als jedem anderen Zehnkämpfer. Sein letzter Rekord hatte acht Jahre lang Bestand.

Neun Jahre lang gewann er jeden Wettkampf. 1987 an der WM verlor er. Doch wie er sich verletzungsgeplagt bis zum Ende durchkämpfte, trug ihm genauso viele Sympathien ein wie seine Siege. Danach lief seine Karriere aus. Und die grosse Zeit des Zehnkampfs. Daley Thompson aber ist bis heute ein Star geblieben. Und die Sprüche macht er jetzt als Experte bei Sportsendungen.