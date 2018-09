Der Dalai Lama zu Besuch: «Alle Sorgen fallen sofort ab» Tibetische Familien in prächtigen Trachten sind ins Tösstal gepilgert, um den Dalai Lama zu sehen. Der religiöse Grossanlass rund um das buddhistische Kloster zieht auch westliche Sinnsucher an. Melissa Müller

Er steht für Frieden: der Dalai Lama, 83, bei seinem vielleicht letzten Besuch in Rikon bei Winterthur, begleitet von Bodyguards. ((Bild: Ennio Leanza/Keystone (21. September 2018)) Tibeter, gekleidet in der traditionellen Tracht, hoffen auf einen Blick oder eine Berührung seiner Heiligkeit. ((Bild: Ennio Leanza/Keystone (21. September 2018)) Die religiöse Zeremonie wird ins Freie übertragen. ((Bild: Ennio Leanza/Keystone (Rikon, 21. September 2018)) Hunderte lauschen den Ausführungen des tibetischen Oberhaupts in Rikon. ((Bild: Ennio Leanza/Keystone (21. September 2018))

Der Dalai Lama spricht im Hallenstadion in Zürich. ((Bild: Ennio Leanza/Keystone (23. September 2018)) 5 Bilder Der Dalai Lama zu Besuch in der Schweiz

Als der Dalai Lama auf Tibetisch zu murmeln beginnt, gibt es kein Halten mehr. Eine rothaarige Frau, die einer Wildfremden spontan eine Glücksschärpe um den Hals legt, bricht in Tränen aus. Da sei so eine Energie, schluchzt sie, «alle Sorgen fallen sofort von dir ab, wenn der Dalai Lama da ist». «Er ist die pure ­Liebe», sagt eine Baslerin, über deren Bäuchlein sich ein rotes «Free Tibet»-T-Shirt spannt.

Die Schweizer Sinnsucher verstehen zwar kein Wort des charismatischen Mannes mit dem verschmitzten Lachen. Das tut ihrer Tibet-Begeisterung keinen Abbruch. Eine Frau sagt, sie glaube wie die Buddhisten an Wiedergeburt: «Meine Katze wurde schon mehrmals wiedergeboren.»

Wo bleibt der Bundesrat?

Der 21. September ist ein besonderer Tag für die 8000 Exiltibeter der Schweiz: Der Dalai Lama besucht zum 15. Mal das buddhistische Kloster in Rikon im Tösstal unweit von Winterthur. Das Institut feiert sein 50-jähriges Bestehen. Als es in den 1960er-Jahren erbaut wurde, nahm die Schweiz gut tausend ­tibetische Flüchtlinge auf. Dies nach einem gescheiterten Volksaufstand gegen die chinesische Fremdherrschaft 1959, worauf viele Tibeter flüchten mussten.

Der Dalai Lama ist nicht nur ein spiritueller Führer, er kämpft auch politisch für die Befreiung Tibets. Thomas Büchli, Präsident der Gesellschaft Schweizerisch-Tibetischer Freundschaft, empörte sich gegenüber der Nachrichtenagentur SDA, dass der Bundesrat den populärsten Geistlichen der Welt nicht empfange. Immerhin ist der Dalai Lama für viele so bedeutend wie Nelson Mandela oder Gandhi.

Scharenweise pilgern Familien in Rikon hinauf zum Kloster, das zwischen Hügeln eingebettet liegt. Der Duft von Räucherstäbchen schwebt durch den Wald, bunte Gebetsfahnen flattern an der Morgensonne.

Salziger Tee, süsser Reis

Ein selbst bekennender «Hobby-Buddhist» bestaunt die «wahnsinnig schönen Tibeterinnen». Die grazilen Frauen haben sich in bunte Chubas, Festtagstrachten, gehüllt. Manche tragen Schürzen mit Regenbogenmuster. Die Männer erinnern in ihren dünnen Wollmänteln und schwarzen Stiefeln an Samurai-Helden aus Filmen. Zahlreiche Babys strampeln vergnügt in den Tragetüchern. Helfer schenken salzigen Yak-Tee aus und offerieren süssen Reis mit Nüssen. Wohin man auch schaut, fliegt einem ein sanftes Lächeln zu. Sogar die zwei jungen Polizisten, die hin und her patrouillieren, lächeln ­selig vor sich hin.

Vielleicht liegt die Magie in der kollektiven Freude der Tibeter, die sich monatelang auf den religiösen Anlass vorbereitet haben. Manche sind ehemalige Flüchtlingskinder, die in den Sechzigerjahren in die Schweiz gebracht wurden. Andere sind hier geboren und kennen ihre Heimat nur aus Erzählungen.

«Lotusblüte»

Zum Beispiel ein 43-jähriger Tibeter, der in Zürich als Banker arbeitet und mit einer Schweizerin verheiratet ist. «Ich habe eine stärkere Schweizer Mentalität», sagt er. Dass seine Eltern als Kinder über die Berge von Tibet nach Indien fliehen und Grausames ­erleiden mussten, habe ihn aber geprägt. Es sei ihm wichtig gewesen, seinen ersten Sohn Pema zu taufen – «Lotusblüte» –, «zu Ehren meines verstorbenen Vaters».

Nur ein kleiner Kreis darf sich dem Oberhaupt der Tibeter ­nähern. Die anderen verfolgen seine Rede über eine Grossleinwand. Ein Alt-Hippie in violetten Schlaghosen zückt seine Kamera. «Der Dalai Lama ist ein höher entwickeltes Lebewesen», sinniert der Mann mit den weissen Strubbelhaaren. «Der lebt nicht in der dritten, sondern in der sechsten Dimension. Der weiss auch, dass die Ausserirdischen längst hier sind.» Der Dalai Lama selbst hält nicht viel von den geballten Erwartungen an ihn. «Die Leute hoffen auf ein Wunder», sagte er einmal. Das passiere überall, wo er hinkomme: ­«Kranke erwarten, dass ich sie heile. Sie suchen schnelle Lösungen. Erlösung ohne Mühsal. Das nenne ich unrealistisch.»

Gegen 13 Uhr neigt sich der Zauber dem Ende zu. Die enge Strasse ist dicht gesäumt von Tibetern. Alle warten darauf, dass ein Konvoi mit dem Dalai Lama davonfährt – und hoffen, dass sie einen Blick auf ihn erhaschen können.