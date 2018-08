Denzel Washingtons erstes Mal

Klischierte Story, aber ein sehenswerter Washington

Denzel Washington schlägt auch mit 63 Jahren noch kräftig zu. Mit einer Teekanne, blossen Fäusten und einem Messer macht er in der Anfangsszene vier bullige Angreifer in der Türkei kalt. In «Equalizer» war er 2014 Robert McCall, ein scheinbar biederer Baumarkt­angestellter, mit einer Vergangenheit in der CIA, der einen blutigen Rachefeldzug gegen die russische Mafia führt. Auch in der Fortsetzung ist er der nette Mann

von nebenan, der junge Frauen rettet. Als Killermaschine mit einer Prise Tiefgang (er liest Proust und trauert um seine verstorbene Ehefrau) macht Charakterdarsteller Denzel Washington den teils absurden Plot und überzogene ­Action-Szenen wett. Robert McCall kümmert sich um einen einsamen Holocaust-Überlebenden und hilft seiner muslimischen Nachbarin. Als seine frühere ­CIA-Chefin ums Leben kommt, ist er nicht mehr zu bremsen. McCall startet wieder einen Rachefeldzug. «Equalizer 2» strotzt jedoch vor Klischees und auch das ­blutige Ende ist vorhersehbar. (dpa)