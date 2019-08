Leserdebatte Diskussion: Wie zeitgemäss ist unser Rentenalter? – «25 Jahre Ausruhen sind eine bescheuerte Perspektive» Im Samstagsinterview äusserte sich Philosoph Ludwig Hasler kritisch zum heutigen Modell des Pensionsalters. Bald würden wir einen Drittel unseres Lebens Siesta machen. Auf Facebook ist darüber eine lebhafte Diskussion entbrannt. Martin Oswald

Mit 65 in den Ruhestand zu treten, findet der Philosoph Ludwig Hasler einen Irrsinn. Statt die Hilfe vom Staat in Anspruch zu nehmen, sollen sich die Älteren selber helfen. Das mache auch glücklicher. Der 75-Jährige propagiert eine Art Sharing-Economy fürs Alter.

Mit Nichtstun habe unser Genom keine Erfahrung. Unsere Vorfahren seien schliesslich keine buddhistischen Mönche, sondern Bauern und Handwerker. Da hätte es stets für alle zu tun gegeben, auch für die Ältesten, bis zum Sterbebett.

Der «Lebensabend» dehnt sich aus zum Lebensnachmittag. Bald machen wir einen Drittel unseres Lebens Siesta. Klingt angenehm. In Wirklichkeit sind 25 Jahre Ausruhen eine bescheuerte Perspektive.

Was schlägt Philosoph Hasler vor? Die flächendeckende Verbreitung kommunaler Seniorenräte, sie organisieren nicht nur den Frühlingsausflug, sie vermitteln Fachkompetenzen. «Unter uns Alten gibt es von jedem Schlag genug, Kräftige, Lustige, Köchinnen, Chauffeure, Informatiker. Wir sollen nicht alles an Profis delegieren. Wir können die Regie der Alterswelt selber in die Hand nehmen.»