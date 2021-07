Albinobäume Das Rätsel der weissen Blätter Um zu überleben, brauchen Bäume grüne Blätter. Und doch gibt es einige wenige, denen das Grün fehlt. Wir haben einen solchen besucht.

Kommt in der Natur sehr selten vor: eine Albinobuche. Diese wächst im Toggenburg. Bild: Waldregion 5, Toggenburg

Die meisten Leute kommen wegen dem Baumwipfelpfad nach Neckertal ins Toggenburg. In schwindelerregender Höhe schlängelt sich der Plankenpfad durchs grüne Blätterdach und eröffnet so eine neue Perspektive auf die Bäume. Der heimliche Star aber ist so klein, dass er von oben nicht zu erkennen ist. Es ist eine Buche im Schatten der anderen Bäume, eigentlich nur ein Stumpf mit ein paar weissen Blättern.

Weisse Blätter? Das kann eigentlich gar nicht sein. Eine Pflanze braucht Blattgrün, Chlorophyll, um die Energie aus dem Sonnenlicht aufzunehmen. Und doch hat diese Buche ausschliesslich weisse Blätter, seit sie Regionalförster Christof Gantner vor drei Jahren zum ersten Mal wahrnahm.

«Ich hatte damals Leute ausgebildet, damit sie Führungen auf dem neu eröffneten Baumwipfelpfad anbieten konnten», erzählt er. «Einer der Teilnehmer fragte mich, was das für eine weisse Buche sei». Das Bäumchen steht unmittelbar neben einer Finnenbahn, Gantner musste schon zig Mal daran vorbeigegangen, ohne es zu bemerken.

Überleben dank dem Baumnachbarn

Ein Baum mit weissen Blättern – meist wird von einem Albinobaum gesprochen – ist ein sehr seltenes Phänomen. Aber die Buche in Neckertal ist nicht die Einzige der Schweiz, eine weitere steht in Muotathal. Sie ist rund dreissig Zentimeter hoch und der Verwaltung seit 17 Jahren bekannt.

Zudem hat ein Kollege von Christof Gantner im Toggenburg eine Buche entdeckt, bei der ein einzelner Ast weisse Blätter trägt. Dass auch sehr viel grössere Pflanzen ohne Blattgrün überleben können, ist aus den USA bekannt. Ausgerechnet bei den Mammutbäumen, den grössten Bäumen der Welt, sind über 500 dokumentiert, die zumindest teilweise weisse statt grüne Nadeln tragen.

Weisse Nadeln kommen auch bei den Mammutbäumen in den USA vor. Bild: Wikipedia

Offenbar handelt es sich um eine genetische Mutation. Auf einer Infotafel beim Baumwipfelpfad steht zur weissen Buche: «Durch das Wurzelsystem der anderen Buchen werde ich mit Zucker und Nährstoffen versorgt. So kann ich leben.» Woher das bekannt ist? Einerseits ist es die einzig plausible Erklärung. Und andererseits konnte die ETH Zürich es mit harten Fakten untermauern: In den Blättern fanden sich Kohlenstoffisotope im genau gleichen Verhältnis wie bei benachbarten Bäumen, die ihre grünen Blätter in die Sonne strecken.

Regionalförster Christof Gantner. Bild: N. Salzmann

«Vermutlich wird die Albinobuche von dieser hier versorgt», sagt Christof Gantner, und deutet auf einen Buchenstamm, der ein paar Schritte hinter dem Gitter in die Höhe ragt. «Möglicherweise ist die Wurzel wie aufgepfropft auf die andere.» Dass Wurzelgeflechte sich verbinden, ist zwischen Bäumen und Pilzen bekannt – wer Pilze sammelt weiss, dass gewisse Arten immer unter bestimmten Bäumen zu finden sind.

Laut Gantner gibt es aber auch Hinweise, dass Verbindungen von Bäumen untereinander häufiger vorkommen, als bisher bekannt ist. «Im Boden passiert viel mehr, als wir uns vorstellen können», sagt der Forstingenieur. Die gegenseitige Versorgung ergibt Sinn: Sie hilft jüngeren Bäume, die kaum je direkte Sonne abkriegen, heranzuwachsen. Sobald ein älterer umstürzt, füllt der jüngere die Lücke und trägt dazu bei, die Nachbarn vor Wind und Unwetter zu schützen.

Stört giftiges Schwermetall die Entwicklung von Chlorophyll?

Die Versorgung muss auch bei den Albino-Mammutbäume über benachbarte Bäume – oder bei Teil-Albinos über grüne Äste des gleichen Baums – geschehen. Dort gibt es aber noch ein anderes Rätsel zu knacken: Den Grund, weshalb diese Mutation gehäuft auftrifft. Eine Theorie dazu hat vor einigen Jahren Zane Moore, Doktorand in Biologie an der Universität Kalifornien, aufgestellt. Er fand heraus, dass die weissen Nadeln der Mammutbäume im Schnitt dreimal so viel Nickel enthielten wie die grünen. Möglicherweise stört das giftige Schwermetall die Entwicklung von Chlorophyll.

Möglicherweise haben die weissen Nadeln in nur teilweise weissen Bäumen sogar einen positiven Effekt: Sie sammeln die Giftstoffe an, so dass die grünen Äste frei davon bleiben. Moore selber hat keine weitere Forschung dazu gemacht, aber ein Bekannter von ihm – ein Laie namens Tom Stapleton – versucht seit einigen Jahren mit Experimenten den Rätseln auf den Grund zu gehen. Diese dauern allerdings lange, da ein Baum nur langsam wächst. Weil Stapleton in der Natur nicht mit potenziell giftigem Nickel experimentieren kann, arbeitet er mit Züchtungen von Albino-Mammutbäumen. Drei patentierte Sorten gibt es, die ein Förster in den Siebzigern gezüchtet hat.

Schutz für die Albinobuche wurde notwendig

Albino-Buchen gibt es dagegen nur in der Natur. Diejenige in Muotathal ist trotzdem gewissermassen käuflich: Für 10'000 Franken kann eine Patenschaft übernommen werden. Mit dem Geld soll der Schutz des Baumes für die nächsten zehn Jahre sichergestellt werden.

Denn den Bäumen geht es wie den Menschen: Berühmtheit bringt auch Risiken mit sich. Davon kann Christof Gantner in Neckertal ein Lied singen. Als er die Albinobuche beim Baumwipfelpfad kennenlernte, war sie rund einen halben Meter gross. Doch eines Tages fehlte ein 40 Zentimeter langes Stück – jemand hatte sich ein Souvenir geraubt. Gantner (der nicht nur als Regionalförster zuständig, sondern auch eine treibende Kraft hinter dem Baumwipfelpfad ist) entschied, die Buche einzuhagen. Nun steht sie hinter Gitter in einem rund zwei Meter hohen Gerüst, passend zum Design des Baumwipfelpfads.

Ihr Schicksal ist ein Auf und Ab. Letztes Jahr, es grenzte an ein Wunder, hat sie eine Frucht ausgebildet. Sie hat also geblüht und wurde bestäubt. Dieses Jahr wurden ihre Knospen beschädigt, als jemand Holz in das Gitter warf. Und doch hat sie wieder einige Blätter ausgebildet. Dieser Baum will leben.