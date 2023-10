BMW 5er Business- und Luxus-Liner Bei der neuen Modellgeneration des Fünfers setzt BMW auf Strom: Neben Mild- und Plug-in-Hybriden ist der elektrische i5 das Topmodell.

BMW i5. Bild: BMW

Der erste 5er-BMW, das Modell 520, kam als Nachfolger des BMW 2000 im Jahr 1972 mit 90-PS-Benzinmotor an den Start. Ein 5er der Baureihe E12 war auch das erste im 1973 eröffneten Werk Dingolfing gebaute Modell. Ein halbes Jahrhundert danach werden heute in der grössten BMW-Produktionsstätte Europas neben der neuen 5er-Limousine auch die Modelle der 7er- und der 8er-Reihe sowie der vollelektrische iX gefertigt. Daneben wird der neue 5er im chinesischen Werk Dadong des Unternehmens BMW Brilliance Automotive hergestellt – wie es die Chinesen mögen auch mit verlängertem Radstand. Die Kombiversion Touring, die in der Schweiz auf grosses Interesse stossen dürfte, wird im Februar 2024 vorgestellt.

Breite Antriebspalette

Der 5er baut auf einer flexiblen Plattform auf, die sowohl eine grosse Batterie und Elektromaschinen als auch einen Treibstofftank und Verbrennungsmotor aufnehmen kann. So wird gewährleistet, dass der Kundschaft weltweit unabhängig von den Infrastrukturgegebenheiten und den gesetzlichen Rahmenbedingungen weiterhin passende Antriebslösungen angeboten werden können. Auf der neuen Plattform bieten die Bayern einerseits die 48-Volt-Mildhybridversionen 520i und 520d sowie die Plug-in-Hybrid-Benziner 530e und 550e xDrive mit Systemleistungen von 299 und 489 PS, andererseits die zwei rein elektrischen Modelle i5 eDrive40 und i5 M60 xDrive an. Der i5 rollt in den nächsten Tagen an als eDrive 40 mit 250 kW (340 PS) maximaler Systemleistung und Hinterradantrieb sowie als M60 xDrive mit zwei E-Motoren, die zusammen im Sportmodus 442 kW (601 PS) an alle vier Räder liefern. Die Hochvoltbatterie stellt einen Netto-Energiegehalt von 81,2 kWh zur Verfügung, was WLTP-Reichweiten von 500 bis 580 respektive 450 bis 510 Kilometer ermöglicht.

BMW i5. Bild: BMW

5-Meter-Grenze überschritten

Die neue 5er-Limousine ist auch in der achten Generation wieder gewachsen. In der Länge misst sie jetzt 5060 Millimeter, und der Radstand beträgt fast drei Meter. Damit ergibt sich im Innern mehr Komfortraum, und die Zunahme beim Radstand fällt dank der Hinterachslenkung nicht negativ ins Gewicht. Scharf gezeichnete Linien in der Seitenansicht lassen die Limousine elegant erscheinen, und der Luftwiderstandsbeiwert cW von 0,23 beweist fein abgestimmte Aerodynamik. Sportlich aufpeppen lässt sich der i5 eDrive 40 durch Ausstattungen wie das M Sportpaket, zu dem Design-Merkmale wie die grossen Lufteinlässe an der Front, markant ausgestellte Seitenschweller in Schwarz sowie eine Heckschürze mit Diffusoreinsatz und 19-Zoll-Leichtmetallräder gehören. Mit dem M Sportpaket Pro gibt es ausserdem eine beleuchtete BMW-Niere mit schwarzer Einfassung, glänzend schwarze Aussenspiegelkappen und rote Bremssättel. Für den i5 M60 xDrive ist das M Carbon Exterieurpaket mit Spiegelkappen und Heckspoilerlippe in Carbon erhältlich. Das Curved Display ist das zentrale Element des «iDrive»-Bediensystems, das in der neuesten Generation mit dem Operating System 8.5 unter anderem eine neue Grafikdarstellung und eine einfache Touch-Bedienung mit Schnellzugriff Quick Select bietet. Zum OS 8.5 gehören zudem ein ausgedehntes Angebot an Information und Unterhaltung, schnellere Update-Zyklen sowie verbesserte Infos über Ladepunkte. Video-Streaming auf dem Control Display – neu sogar mit aktuellen Bundesliga-Übertragungen – ist ebenso möglich, wie die Nutzung einer neuen Form des In-Car-Gaming mit der Plattform Air Console. Neu gestaltet wurde auch das Bedienfeld auf der Mittelkonsole mit dem iDrive Controller, dem Gangwahlschalter und den My-Modes-Tasten.

BMW i5. Bild: BMW

Agil und komfortabel

Der i5 eDrive40 lässt sich dank der im Boost-Modus verfügbaren 430 Newtonmeter und trotz 2130 Kilogramm Leergewicht in sechs Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigen. Im i5 M60, der mit 2305 Kilogramm noch mehr Gewicht mitführt, ist der Paradespurt in 3,8 Sekunden absolviert. Beide Antriebsversionen zeigten sich bei ersten Probefahrten auf kurvenreichen Strecken dank präziser, leichtgängiger Lenkung und Mitlenken der Hinterräder erstaunlich agil. Ist maximale Reichweite gefragt, lassen sich mit den Fahrmodi Efficient und Max Range durch die Limitierung der Antriebsleistung und der Komfortfunktionen Zusatzkilometer gewinnen. Wer die WLTP-Vorgaben erreichen möchte, der muss unbedingt das Fahrpedal mit Zurückhaltung bedienen. Mit der Combined Charging Unit (CCU) macht BMW im i5 flexibles Aufladen der Batterie möglich. Wechselstrom-Ladevorgänge erfolgen mit bis zu 11 kW, optional mit bis zu 22 kW. Gleichstrom-Laden ist mit Leistungen bis zu 205 kW möglich. So kann in zehn Minuten Strom für bis zu 156 Kilometer geladen werden. Oktoberfest feiern die BMW-Händler aber nicht wie die Bierzapfer auf den Wiesen schon im September. Ab 21. 10. zeigen sie die neuen i5-Modelle, die zu Preise ab 85‘200 Franken (eDrive40) respektive 123‘900 Franken (M60 xDrive) erhältlich sind. Die 520i Limousine (208 PS Vierzylinder, Mild-Hybrid-Benzin) startet ab 67 700 Franken, die 520d Limousine (197 PS Vierzylinder, Mild-Hybrid-Diesel) ab 69 900 Franken, mit Allradantrieb ab 74 400 Franken. Die Plug-in-Hybride (299 oder 489 PS, bis 103 km WLTP elektrisch) kosten ab 77 300 Franken.