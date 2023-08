Blinker Mehr Zeichen setzen! Klare Kommunikation erleichtert den Umgang miteinander. Auch auf der Strasse. Dabei hilft es, den Blinker zu benutzen!

Moderne LED-Blinker halten ein Autoleben lang. Garantiert. Bild: zVg

In den letzten Wochen war ich viel unterwegs. In Städten, auf Landstrassen und Autobahnen in der Schweiz und im angrenzenden Ausland. Was sich in zahlreichen Situationen durchs Band gezeigt hat: Man ist offenbar blinkfaul geworden. Beim Abbiegen in der Stadt, beim Spurwechsel auf der Autobahn oder beim Einbiegen in die Landstrasse, der Griff zum kleinen Hebel links neben dem Lenkrad – für all jene, die dies vielleicht schon vergessen haben – scheint oftmals zu anstrengend zu sein, was für andere Verkehrsteilnehmende allzu oft zu überraschenden Ereignissen führt. Natürlich weiss man in der Regel selbst, was man als Nächstes tun wird. Alle anderen aber eben nicht. Und genau dafür wurde eben der «Richtungsanzeiger» im Auto verbaut. Mit einem simplen Antippen besagten Hebels können also auf einfache Weise böse Überraschungen vermieden werden. Und damit das auch wie vorgesehen klappt, gibt es hier zur Auffrischung eine kurze «Blinker-Etikette». Denn der gute Wille allein zählt oft nicht. Entscheidend ist vor allem das Timing. So blinken wir im Kreisverkehr vor dem Verlassen. Wird schon die erste Ausfahrt genommen, blinkt es schon vor dem Einfahren orange am Auto, sodass niemand unnötig an der nächsten Einfahrt wartet. Beim Abbiegen, ob auf der Landstrasse oder in der Stadt, gilt die Reihenfolge: Blinken, bremsen, lenken. So sind nachfolgende Verkehrsteilnehmende eben vorgewarnt und werden nicht von plötzlichem Bremsen überrascht. Auf der Autobahn wird zuerst in den Spiegel geschaut, geblinkt – und erst dann gelenkt, ob es nun auf die Ausfahrt oder auf eine andere Spur geht. Das ist besonders bei kurzen Ein-und Ausfahrten wichtig, wo entweder das Autobahn-Tempo beim Spurwechsel noch nicht erreicht werden kann oder noch auf der Fahrspur und nicht erst auf der Ausfahrt gebremst werden kann. Auch hier geht es darum, andere schon frühzeitig zu warnen. So schwierig und anstrengend ist das nicht, erst recht wenn man sich das Blinken an- statt abgewöhnt. Und wenn sich alle daran halten, profitiert man auch selbst davon, rechtzeitig gewarnt zu werden.