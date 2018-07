Wettbewerb Pelé, Xhaka und Rodriguez zu gewinnen

(red)

Gewinnen Sie ein Autogramm von Pelé, Granit Xhaka oder Ricardo Rodriguez aus der Sammlung des Kesswiler Handschriften-Experten Markus Brandes! Um an der Verlosung der «Ostschweiz am Sonntag» teilzunehmen, genügt ein E-Mail mit dem Namen des gewünschten Fussballers in der Betreffzeile und Ihrer Adresse an verlag@tagblatt.ch. Viel Glück!