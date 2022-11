Ausflugstipps Tierische Abenteuer: Diese 7 Zoos kann man immer wieder besuchen Die Zeit der ausgestellten Tiere ist längst vorbei. Moderne Zoos bieten Tieren artgerechten Freiraum. Und das macht auch den Zoobesuch doppelt so spannend. Eine Übersicht.

Zoo Zürich: Die erste Adresse

Zwei Giraffen in der Lewa Savanne im Zoo Zürich. Bild: Alexandra Wey, Keystone

Der Zürcher Zoo ist immer wieder einen Besuch wert. Einst war die Masoala-Halle der grosse Hingucker, dann kam die Lewa-Savanne, schliesslich die Australien-Anlage oder die mongolische Steppe. Im Zentrum steht immer das sichtbare Bemühen, den Tieren artgerechten Freilauf zu ermöglichen. Wer mehr über die Entstehungsgeschichte und die aufwändige Gestaltung der Anlagen erfahren möchte, bucht eine der zahlreichen täglichen Führungen.

Die Zukunftspläne des Zoos Zürich. Video: Zoo Zürich

Eine Nacht im Zoo verbringen, dem Tierpfleger bei der Arbeit über die Schulter blicken, im Dschungel tanzen – der Zoo Zürich bietet regelmässig solche Veranstaltungen. Mehr Infos: www.zoo.ch

Tierpark Dählhölzli, Bern

Ein neugeborener Seehund im Tierpark Dählhölzli. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mit rund 200 verschiedenen Tierarten bietet der Tierpark – eingebettet im Dählhölzliwald und direkt an der Aare – ein tolles Erlebnis. Seehunde, Bären, Leoparden, Moschusochsen, Uhus, Wölfe, Ziesel, Affen und viele weitere laden zum Beobachten ein. Ein 250 Meter langer Steg ermöglicht einen Gang durch den Dählhölzli-Wald, wo Wisente zu Hause sind. Erwähnenswert ist auch die Seehunde-Anlage, die mit 2000 Kubikmetern zu den grössten Europas zählt.

Impressionen aus dem Tierpark Dählhölzli. Video: Livestory

Der Tierpark Bern bietet kleinen Tierfreunden jede Menge Highlights, die aufregende Tierwelt zu entdecken und sogar hautnah zu erleben. Mehr Infos: www.tierpark-bern.ch

Zoo Basel

Störche im Nest bei der Anlage der Elefanten im Basler Zolli. Bild: zVg

Der Basler Zolli ist der älteste Zoo der Schweiz, wurde er doch bereits 1874 gegründet. Seit damals hat sich fast alles verändert: Gehege wurden zu Landschaften und gewähren heute neue Einblicke in die Lebensweise von Löwen, Elefanten, Giraffen oder Schimpansen. Die Besucher erwarten hier über 600 verschiedene Tierarten. Der Zoo Basel verfügt mit dem «Zolli-Radio» sogar über einen eigenen Podcast.

Der Zoo Basel stellt sich vor. Video: Zoo Basel

Der Zolli liegt im Herzen der Stadt Basel. Ob zu Fuss oder mit dem Auto: Er ist von überall gut erreichbar. Mehr Infos: www.zoobasel.ch

Bärenland Arosa

Diese Braunbärin startete im Dezember 2020 ein neues Leben im Bärenland Arosa. Bild: Veit Fritz, Keystone

Hier leben Bären, die früher angekettet waren und von der Tierschutzorganisation «Vier Pfoten» aus schlechten Haltungen befreit wurden. Inmitten der natürlichen Berglandschaft mit Weiden, Felsen Bächlein und Wald haben diese Bären ein neues Zuhause bekommen und können ihre natürlichen Verhaltensweisen erlernen. Und die Besucher können ihnen dabei zusehen.

Acht Aussichtsplattformen, verbunden mit Hängebrücken, bieten zahlreiche Möglichkeiten, die Bären zu beobachten. Für jene, die lieber festen Boden unter den Füssen haben, bietet die Besucherplattform auf über 2000 Metern über Meer Wissenswertes zu den Braunbären aus Serbien, Albanien und der Ukraine.

Das Bärenland Arosa stellt sich vor. Video: Arosa Tourismus

Die Luftseilbahn Arosa-Weisshorn bringt Sie direkt zum Arosa Bärenland. Mehr Infos: www.arosabaerenland.ch

Walter Zoo Gossau (SG)

Der sibirische Tiger bekommt eine Wassermelone zur Abkühlung. Bild: Reto Martin

1100 Tiere aus rund 120 verschiedenen Tierarten: Der grösste Zoo der Ostschweiz bietet Vielfalt und eine abwechslungsreiche Anlage, die in den letzten Jahren laufend ausgebaut und erneuert wurde. Was den Zoobesuch für die Familie besonders macht sind die saisonalen Zirkusshows. Den Brunch am Sonntag kann man sogar im Tigerhaus geniessen.

Der Walter Zoo stellt sich vor. Video: Walter Zoo

Das Parkplatzangebot ist beschränkt, es lohnt sich frühzeitig anzureisen. Mehr Infos: www.walterzoo.ch

Tierpark Goldau (SZ)

Zwei Mufflon-Widder auf Spaziergang im Tierpark Goldau. Bild: Urs Flüeler, Keystone

Hundert einheimische und europäische Wildtierarten sind hier im Tierpark Goldau zu Hause. Der offene Park soll Begegnungen zwischen Mensch und Tier möglich machen. Es kann also durchaus passieren, dass man einem Sikahirsch begegnet. Oder wie oben im Bild zwei Mufflon-Widder. Man darf diese füttern, aber nur mit dem Spezialfutter des Tierparks.

Der Tierpark Goldau stellt sich vor. Video: Tierpark

Aufgrund der begrenzten Besucherzahl, lohnt es sich Tickets im Vorfeld zu kaufen. Mehr Infos: www.tierpark.ch

Knies Kinderzoo, Rapperswil SG

Bei den Giraffen gibt es regelmässig Nachwuchs. Bild: Jil Lohse

«Forschen und entdecken» lautet in Rapperswil das Motto. Ob Elefantenreiten, die Papagei-Flugshow oder das Rösslitram: Hier gibt es für Kinder und Familien Tierisches zu entdecken. Besonders sehenswert ist das Gehege der Elefanten, welches auf einer Brücke überquert werden kann. Und im Giraffenhaus begegnet man den Bewohnern auf Augenhöhe.

Elefantenreiten in Knies Kinderzoo. Video: SRF

Mit Knies Zauberhut verfügt der Zoo neu über eine architektonisch sehenswerte Eventlocation für bis zu 500 Personen. Mehr Infos: www.knieskinderzoo.ch