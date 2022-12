Ausflugstipps Hoch über den Bäumen: Die zwei Schweizer Baumwipfelpfade im Portrait Baumwipfelpfade gibt es erst seit ein paar Jahren und hierzulande bislang erst zwei. Doch sie locken inzwischen viele Besucherinnen und Besucher an.

Blick auf den «Senda dil Dragun», (Drachenpfad), den längsten Baumwipfelpfad der Welt in Laax. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Laax: Der Längste der Welt

Eine innovative Gruppe rund um Reto Poltera, Geschäftsleitungsmitglied der Weissen Arena, hatte 2017 die Idee. Die Gegend ist für seinen Wintersport bekannt, für den Sommer hatte eine vergleichbare Attraktion gefehlt. Also baute man einen Baumwipfelpfad für alle Generationen. Und dank dem Lift im Einstiegsturm können auch gehbehinderte Menschen oder Familien mit Kinderwagen nach oben in die Wipfel der Bäume gelangen. An beiden Enden des Pfads gibt es eine lange Rutschbahn.

Mit 1,6 Kilometern Länge führt der Baumwipfelpfad durch den Laaxer Bergwald und ist damit der längste seiner Art weltweit. Dank interaktiver Informationen via Tablet sollen Besucherinnen und Besuchern dabei etwas über den Wald und die Natur erfahren. Auf einer Höhe von bis zu 28 Metern Höhe können dabei die Bäume aus einer ungewohnten Perspektive erlebt werden.

Informationen Öffnungszeiten Sommersaison (Mai bis Oktober): 9 Uhr bis 18 Uhr (Räumung Pfad um 18.30 Uhr) Öffnungszeiten Wintersaison (November bis April): 11 Uhr bis 15.30 Uhr (Räumung Pfad um 16 Uhr) Preise: Kinder bis 5 Jahre sind gratis, Kinder und Jugendliche bezahlen für einen Tagespass 11 Franken, Erwachsene 22 Franken. Website: www.graubuenden.ch

Mitten durch die Bäume auf dem Baumwipfelpfad Neckertal in Mogelsberg. Bild: Hanspeter Schiess

Neckertal: Der erste der Schweiz

In Mogelsberg in der Ferienregion Toggenburg, wurde im Mai 2018 der erste Baumwipfelpfad der Schweiz eröffnet. Der Pfad ist 500 Meter lang und kann auch mit Kinderwagen oder mit dem Rollstuhl barrierefrei entdeckt werden.

Entschleunigung ist hier das Motto. «Unsere kleine Oase im Wald lädt dazu ein, etwas zu verweilen, dem Rauschen der Blätter und dem Zwitschern der Vögel zu lauschen und Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen», schreiben die Veranstalter auf ihrer Webseite. Doch man kann hier auch etwas lernen: An über 40 verschiedenen Lern- und Erlebnisstationen gibt es viel über Wald und Natur zu erfahren.

Neben dem eigentlichen Pfad finden sich hier auch ein Vita-Parcours, ein Blockhaus, ein Walderlebnisweg, Grillplätze, Rastmöglichkeiten, ein Kinderspielplatz sowie ein Naturweiher.