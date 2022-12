«Auf ein Wort»-Kolumne «Silveschter, stand uuf!» Was bedeutet die Bezeichnung «Silveschter» für einen Menschen? In seiner aktuellen Kolumne geht unser Mundartexperte den Ursprüngen von Schweizer Jahresendtraditionen nach. Niklaus Bigler Drucken Teilen

Wer die vorgegebene Zeit für ein Treffen verschläft, ist ein ein «Silveschter». Keystone

Dass ein Tag nach einem Heiligen benannt wird, ist ausserhalb der katholischen Kirche nicht üblich. Silvester, der als Papst am 31. Dezember 335 gestorben ist, macht da eine Ausnahme; nach ihm heisst der letzte Tag des Kalenderjahres.

Altjoor als Synonym ist nur selten bezeugt. In einzelnen Mundarten (Nordosten, Innerschweiz) sagt man Silväschter, ähnlich wie bei den Varianten Fescht / Fäscht (lat. festum).

Ob der heilige Silvester im Brauch hatte, spät aufzustehen, ist nicht überliefert. Man weiss also nicht, wie der Brauch aufkam, jemanden Silveschter zu nennen, weil er als letzter zur Arbeit oder in die Schule kam.

In Baselbieter Spinnereien fanden solche Arbeiterinnen eine improvisierte Stoffpuppe an ihrem Arbeitsplatz vor, ein Silveschtertitti. Wer nicht in aller Frühe schon beim Schulhaus war, wurde von den Mitschülern daheim abgeholt und dann mit einem lärmigen Umzug in die Schule eskortiert. Gelernt wurde natürlich an diesem früh begonnenen Morgen erst recht nicht.

Im Kanton Zürich ist der Schuelsilväschter behördlich geregelt: Er darf nicht vor 5 Uhr beginnen, und bei der Einführung der Weihnachtsferien wurde er vom 31. Dezember auf den letzten Schultag des Jahres verlegt. Auch die Art der geduldeten Streiche ist mehr oder weniger festgelegt: Läuten bei fremden Wohnungstüren, Türfallen mit Zahnpasta verschmieren, Gaartetüürli aushängen.

Wichtig ist der Lärm; dazu brauchte man früher vor allem Kuhglocken und improvisierte Instrumente, heute sind es Knallkörper. Auch in der Silvesternacht ist das Feuerwerk das Wichtigste geworden. Lärm soll die bösen Geister vertreiben - oder etwa die guten?