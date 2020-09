Auf den Spuren Wilhelm Tells in Küssnacht: Die Hohle Gasse steht nicht mehr für Mord, sondern für Mobilität

Was sehen?



Heimatmuseum

In der Sonderausstellung «Küssnacht und das Kloster Engelberg» erfährt man beispielsweise, dass 1548 keiner der Mönche die Pest überlebte und als Überlebender jener Pater, der als Pfarrer in Küssnacht arbeitet, danach Abt wurde. Offen Di bis Sa 14–17 Uhr, So 10–17 Uhr.



Küfer-Werkstatt

Roland Suppiger hat die Werkstatt meist geöffnet. Wer mehr als einen schnellen Blick auf das traditionsreiche Handwerk werfen will, kann samstags eine Besichtigung buchen: Küferei Suppiger, Chli Ebnet 7, 079- 284 36 91, info@kueferei-suppiger.ch



Theater Duo Fischbach

13. November: Max Frischs Text «Wilhelm Tell für die Schule». Satirische und kluge Sicht auf den Tell-Mythos, mit Sigi Arnold und Beat Föllmi. Kelmattstrasse 22, Küssnacht. www.duofischbach.ch



Heilige und Helden

In der Kirche Peter und Paul am See gibt es Wandbilder, die bezüglich Dramatik jenen über Tell ähnlich sind. Sie erzählen die Geschichte eines Mannes, der sich aber nicht gewehrt hat, als er abgeführt wurde.

Wo schlafen?



Seehof

Die beste Adresse hat wegen Umbau bis Anfang April 2021 geschlossen. Restaurant am See offen.



Merlischachen

Am besten nächtigt man im idyllischen Nachbardorf in der Swiss-Chalet Lodge oder luxuriöser im Vier-Sterne-Schloss-Hotel: Luzernerstrasse 204, Merlischachen. www.swiss-chalet.ch



Seebodenalp

Das Hotel mit Sicht über Küssnacht und den Vierwaldstättersee liegt gleich neben der Bergstation. Zimmer mit Frühstück ab 75 Fr.

Was tun?



Gesslerburg

Die Ruine ist in einer Viertelstunde vom Dorfzentrum erreichbar. Am Weg befindet sich die Knochenstampfi, wo aus Knochen Dünger hergestellt wurde und noch heute das Wasserrad zum Antrieb zu sehen ist.



Hohle Gasse

Zwischen Immensee und Küssnacht gelegen, Bushaltestelle «Immensee, Hohle Gasse». Wer von da zur Gesslerburg wandern will, kann über den Tällerenweg gehen (siehe map.geo.admin.ch).



Seebodenalp

Eine Seilbahn (7.50/Halbtax) bringt Ausflügler aus Küssnacht zu einem Panoramaweg und diversen Wirtschaften. Hinab geht’s auf einem steilen Pfad direkt zur Abkühlung im See.