Artemis-Mission Der Run zum Mond ist wieder in vollem Gange – und der Mars rückt in Griffnähe Ein halbes Jahrhundert ist es her, seit der letzte Mensch seine Fussabdrücke im Mondstaub hinterliess. Mit dem Raumfahrtprogramm Artemis will die Nasa zurück – und bringt sich damit in Stellung für den neuen Wettlauf zum Mond.

Der Mond ist wieder ein Sehnsuchtsort. Bienvenido Velasco/EPA

Im Jahr 1961 noch ging der Punkt im «Space-Race» zwischen den damaligen Supermächten abermals an die Sowjetunion: Sie schaffte es, mit ihrem Kosmonauten Juri Alexejewitsch Gagarin den ersten Menschen überhaupt in den Weltraum zu bringen. Eine herbe Niederlage für die USA, die vier Jahre zuvor bereits den Sputnik-Schock zu verdauen hatte, als der Konkurrent den ersten Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen hatte.

Damals, in Zeiten des Kalten Krieges, hatte die Raumfahrt mehr eine politische als eine wissenschaftliche Dimension. So musste es für die USA eine grosse Genugtuung gewesen sein, als ihr Astronaut, Neil Armstrong, am 20. Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat.

Damit, mit der ersten bemannten Mondlandung, war das Spiel im Grunde vorbei – die Amis hatten die Russen geschlagen. Zwar betraten bis 1972 nach Armstrong und seinem Kollegen Buzz Aldrin noch zehn Astronauten die Mondoberfläche. Doch nach Apollo 17 stampfte US-Präsident Richard Nixon die horrend teuren Mondlandeprogramme ein. Schliesslich waren die politischen Ziele erreicht. Und auch in der Wissenschaft büsste der Mond nach und nach an Anziehungskraft ein.

Träumen über noch weiter entfernte Welten

Das hatte insbesondere mit technologischen Fortschritten zu tun, die Forscherinnen und Forscher von noch weiter entfernten Welten träumen liessen: «Durch die immer besseren Technologien rückten der Mars, der Jupiter und noch weiter entfernte Himmelskörper auf einmal in Reichweite», sagt der Astrophysiker und Experte für Weltrauminstrumente, Andreas Riedo, von der Universität Bern. Und vor allem sei die Suche nach Signaturen von ausserirdischem Leben in unserem Sonnensystem immer mehr in den Fokus der Missionen gerückt. «Die meisten Missionen der Raumfahrtagenturen konzentrieren sich darauf, Welten zu erforschen, in denen es grundsätzlich Leben gegeben haben könnte oder noch existiert.»

11 Bilder 11 Bilder 1645 Der niederländische Kosmograf und Mathematiker Michael Florent Van Langren (1598–1675) erstellt die erste detailreiche Mondkarte, auf der sichtbare Objekte mit Namen versehen waren. Die auf der Zeichnung enthaltenen 48 Namen sind nach europäischen Fürsten, hohen Amtsträgern sowie alten und zeitgenössischen Astronomen gebildet. Auch sich selbst verewigte Van Langren: Ein dunkler Fleck im Westen nannte er Mare Langrenianum (heute Mare Foecunditatis). Getty

Gänzlich verschwand das wissenschaftliche Interesse am Mond jedoch nie. Die von den Mondmissionen auf die Erde gebrachten Gesteine würden noch heute in hoch spezialisierten Laboren erforscht, betont Riedo. Und die bereits über hundert zum Mond geschossenen Sonden machten den Erdtrabanten attraktiver, als er zu Zeiten der Apollo-Missionen jemals war, weil beispielsweise seltene Erden und andere wertvolle Rohstoffe dort gefunden wurden. So planen oder vollführen inzwischen nicht weniger als sechs Länder wieder Reisen mit Orbitern, Rovern oder gar bemannten Raumfähren zum Erdtrabanten.

Tankstelle zum Mond

Das Artemis-Programm der Nasa zielt anders als die Apollo-Missionen darauf ab, eine dauerhafte Mondbasis zu errichten – und schliesslich von dort aus Menschen zum Mars zu schicken. Helfen dabei sollen ihnen unter anderem lunare Tankstellen – in Mondkratern am Südpol.

Der Astrophysiker Riedo sieht den Mond auch als idealen Übungsplatz für künftige Marsmissionen. Nicht nur, um neue Technologien zu testen, sondern auch, um zu erproben, wie wir ausserhalb unseres Heimplaneten zurechtkommen können. Wie der Mensch nämlich wochen-, monate- oder gar jahrelang im Weltraum bei kalten Umgebungstemperaturen, mit hoher Strahlung, geringer Schwerkraft und einem Mangel an Sauerstoff und Wasser überleben kann, weiss man noch nicht.

«Die Frage ist, was es alles für ein dauerhaftes Habitat auf dem Mond oder Mars braucht und ob sich die Astronautinnen und Astronauten die nötige Umgebung mit den dort vorhandenen Ressourcen schaffen können.»

Er betont allerdings, dass das Artemis-Programm nicht nur wichtig sei, um eine Testumgebung für weitere bemannte Missionen zu schaffen, sondern er hofft auch auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse: «Durch die Erforschung des Mondes können wir viel nicht nur über den Mond und das System Erde–Mond lernen, sondern über unser ganzes Sonnensystem.»

Auch die Nasa zählt «Entdeckung» zu den Hauptmotivationen von Artemis, neben «wirtschaftlichen Chancen» und «Inspiration für neue Generationen». Ganz los wird man den Eindruck jedoch nicht, dass der Mond auch wieder Spielball der Geopolitik ist. Denn nicht nur die USA wollen gemeinsam mit ihren Verbündeten zum Erdtrabanten. Auch die chinesische und die russische Raumfahrtbehörde haben eine Absichtserklärung für eine gemeinsame internationale Mondforschungsstation unterzeichnet. Die Neuauflage des Wettlaufs zum Mond scheint in vollem Gange.