Analog statt digital Von der Lieblingsfarbe bis zum Leibgericht: Freundschaftsbücher sind bei den Kids voll angesagt – immer noch Das digitale Zeitalter kann Freundschaftsbüchern nichts anhaben; noch immer machen sie in etlichen Schulklassen die Runde. Über die ungebrochene Popularität eines Souvenirs aus der Kindheit.

Die Mädchen stehen oft auf rosafarbene Bücher mit Glitzerelementen – Jungs mögen dunklere Farben. Jamie Grill / Tetra images RF

In der Schule werden sie eifrig weitergegeben, mit Glitzerstift oder in der Lieblingsfarbe ausgefüllt und sorgfältig verziert. Freundschaftsbücher kennt wohl jeder. Und damit auch den kleinen Wettbewerb, wer seine Seite am schönsten verziert und die besten Statements platziert.

Solche Freundschaftsbücher sind aber vor allem Jahre später, wenn man erwachsen ist und das «Coolste» längst nicht mehr Einhörner sind, wertvoll. Sie sind eine Art Sammlung von Erinnerungen an Personen, die man einmal kannte, und etwas, auf das man gerne zurückblickt.

Filmcharaktere sind beliebt

Auch heute noch, im digitalen Zeitalter, sind die Freundschaftsbücher unter Kids von acht bis zwölf Jahren nach wie vor voll angesagt. Eine Nachfrage beim Buchhändler Orell Füssli und Medienanbieter Ex Libris zeigt, dass sich die Bücher seit Jahren einer stets hohen Beliebtheit erfreuen. Vor allem zum Schulbeginn, oder wenn neue Filme erscheinen, zu denen Freundschaftsbücher mit deren Charakteren angeboten werden, werden bei Ex Libris besonders viele verkauft.

Vor zehn Jahren waren die Diddl-Maus oder Delfine häufig auf den Büchern zu sehen – und heute? Orell-Füssli-Sprecher Alfredo Schilirò schreibt:

«Die Motive selbst sind klassisch geblieben.»

Bei den Mädchen sei das Einhorn das beliebteste Motiv. Doch auch Prinzessinnen und Pferde dürften nicht fehlen. Die Mädchen stehen oft auf rosafarbene Bücher mit Glitzerelementen.

Bei den Jungs darf es etwas wilder zu- und hergehen. Sie mögen Dinosaurier, Piraten und Fussball – am liebsten in dunklen Farben. Doch, nicht nur: «Bei Jungs und Mädchen gleichermassen beliebt sind Freundschaftsbücher mit Wendepailletten», schreibt Schilirò. Also Pailletten, die auf jeder der beiden Seiten eine andere Farbe haben.

In den Büchern werden verschiedene Fragen beantwortet, etwa zu den Hobbys und den Wünschen für die Zukunft. Ex-Libris-Sprecherin Marie-Christine Schindler schreibt:

«Die Kinder können sich mit handgeschriebenen Texten und Bildern mit Formen und Farben ausdrücken und ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen.»

So sind Freundschaftsbücher oft voller Emotionen und Kreativität.

«Ein Freundschaftsbuch ist ein Souvenir aus der Kindheit, das einen noch lange begleiten kann», so Schilirò. Digitalisieren lassen sich solche Erinnerungen schlecht. Denn: «Menschen möchten etwas in der Hand haben, das löst andere Emotionen aus als digitale Texte und Bilder, die mit Copy-and-paste aus dem Internet zusammengestellt werden können», schreibt Ex-Libris-Sprecherin Schindler.

Eine lange Geschichte

Freundschaftsbücher gibt es schon sehr lange. Beliebt war das sogenannte Stammbuch vor allem im 18. und 19. Jahrhundert. Damals wurde es häufig im Bürgertum sowie von Studenten genutzt. Verwandte und Bekannte des Besitzers haben sich, ähnlich wie heute, mit Sprüchen, Zeichnungen oder Wünschen eingetragen.

So schnell werden Freundschaftsbücher also nicht verschwinden. Und wer heute eines in der Klasse herumreicht, wird sich spätestens in zehn oder zwanzig Jahren über all die schönen Erinnerungen – und lustigen Antworten – freuen.

