Alles digitalisieren - wirklich alles?

Auf dem Smartphone kurz die Bildergalerie durchforsten, eine Nachricht schreiben – und das Gerät vielleicht auch mal weglegen. Aber selbst wenn man will, kann man sich im Alltag nicht mehr so leicht von digitalen Themen abkoppeln. Eine Nachricht jagt die nächste. Cyberangriffe häufen sich, die künstliche Intelligenz (KI) zeigt sich in immer mehr Anwendungen, die Datenmenge wächst rasant. Kurz gesagt: Der Technologiezug nimmt zünftig Fahrt auf – wieder einmal. Die Menschheit ist in diesem Punkt ja keineswegs unerfahren. Von der Dampfmaschine über die Elektrizität wurde über die Jahrhunderte vieles ins Leben integriert.

Vieles wohlgemerkt, aber längst nicht alles. Nicht jede Anwendung entpuppte sich im Nachhinein als so genial wie gedacht. Das gilt natürlich weiterhin: Man kann, aber man muss nicht alles in neue Technologien überführen. Manches bleibt einfacher oder behält seinen Wert eben gerade dadurch, dass man es nicht digitalisiert. Das glauben Sie nicht? Dann dürfen Sie im Zweifelsfall auch hier gerne die KI fragen.