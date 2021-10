Vincent O. Carter Rassismus in der Schweiz: Alle starrten – selbst Hunde und Katzen Zwei aktuelle Bücher thematisieren das Schwarzsein in der Schweiz und zeigen den Alltagsrassismus einst und heute.

Der amerikanische Schriftsteller Vincent O. Carter kam 1953 nach Bern. Bild: Limmatverlag

Manchmal wurde Vincent O. Carter von Bernerinnen und Bernern nach langen Abenden noch nach Hause eingeladen. Dort floss Wein, es wurde viel gelacht. Dann kamen die Gastgeber auf die Idee, ihre Kinder zu wecken. Sie wollten ihnen Carters Anblick nicht vorenthalten. Denn er war schwarz. Und das war im Bern der 1950er-Jahre eine Sensation.

Wo Carter hinging, klebten die Blicke der Passanten an ihm. Oder wie es der Schriftsteller beschreibt:

«ALLE, Männer, Frauen, Kinder, Hunde, Katzen und andere Tiere, egal ob Wild- oder Haustiere, starren mich an – die GANZE Zeit!»

Der US-Amerikaner Vincent O. Carter kam 1953 in Bern an, wo er bis zu seinem Lebensende blieb. Dort schrieb er seine Texte, so auch jenen über seine ersten Jahre in der Bundesstadt. Nun erscheint sein «Bern Book» erstmals auf Deutsch mit dem Titel: «Meine weisse Stadt und ich. Das Bernbuch».

Es ist eine Reise in die 1950er-Jahre, wo noch Pferdemist auf Berns Strassen klebte, eine beissende Gesellschaftskritik und ein Erfahrungsbericht, was es hiess, damals als schwarzer Mensch in der Schweiz zu leben.

Carter schildert darin etwa, wie ein älterer, unbekannter Mann an einer Bushaltestelle plötzlich durch sein Haar strich; und Schweizer Bekannte dies später mit «herzig» kommentierten. Oder wie ihn ein Werbemanager auf der Strasse ansprach und ihm einen Job in der Obstabteilung anbot, mit der Begründung: «Wir haben eine riesige Nachfrage nach Bananen.» Es sind solche Szenen, die an die Völkerschauen erinnern, die in der Schweiz noch bis in die 1960er-Jahre zu sehen waren.

Vermieterinnen schlagen ihm die Türe vor der Nase zu

Bis heute gelte Carter für manche als Berns «erster» Schwarzer, hält Schriftsteller Markus Bieri im Nachwort fest. Mit Blick auf das Botschaftspersonal aus aller Welt stimme das aber nicht. Carter sei vermutlich aber der Erste gewesen, der blieb. Wie schwierig dieses Bleiben war, zeigte sich bei der Zimmersuche. Als potenzielle Vermieterinnen und Vermieter ihm die Türe öffneten, schlugen einige diese sogleich wieder zu, andere riefen um Hilfe.

Seine Andersartigkeit sei der Grund für die Ablehnung, erklärte ihm später eine Bekannte: «Hättest du zwei Köpfe, wäre es genauso.» Auch skurrile Geschichten oder Verbrechen zogen Gesprächspartner herbei, um Carter die erfolglose Zimmersuche zu erklären, und fragten ihn: «Hast du denn in Afrika nichts darüber gelesen?» Es sind solche Aussagen, die das provinzielle Geschichtsbewusstsein und Weltbild von Carters Schweizer Bekannten offenbarten.

Sein Buch zeigt aber auch auf, wie subtil Rassismus im Alltag gelebt wird. Mitmenschen erkundigten sich im Winter bei Carter: «Ist dir nicht kalt?» Knallte hingegen die Sonne am Himmel, fragten sie ihn: «Bist du nicht froh, dass die Sonne scheint?» Aber nicht nur in der Schweiz war der Rassismus omnipräsent.

In Paris verweigerten Hoteliers ihm ein Zimmer, in München riet ihm ein früherer College-Freund, die Stadt rasch wieder zu verlassen, der Nationalsozialismus sei «alles andere als tot». Und auch auf der anderen Seite des Atlantiks, in Carters Heimatstadt Kansas City, gehörte die Rassentrennung noch zum Alltag.

Vincent O. Carter nimmt die Leserinnen und Leser auf einen Streifzug durch das Bern der 50er-Jahre. Bild: Limmatverlag

Um Geld zu verdienen, produzierte Carter einige Sendungen fürs Radio. Bald wandte er sich davon ab, weil die Radiomacher von ihm verlangten, dass er «über Schwarze (…), das heisst, über die Schwarzen in ihrer Vorstellung» schrieb.

Auf die Musik übertragen hiess das: Gospel statt eine Bachinterpretation der afroamerikanischen Opernsängerin Marian Anderson. Vincent O. Carter hatte keine Interessen, Stereotype zu bestätigen: «Ich fühle mich verantwortlich (…) für jeden schwarzen Menschen auf der Welt. Denn egal, was er tut, sei es gut oder schlecht, jedes Mal werde ich dafür verantwortlich gemacht.»

Schwarze Bieler Frauen sprechen über den Rassismus heute

Es ist eine Erfahrung, die rund 70 Jahre später immer noch Bestand hat. Die Bieler Musikerin Thaïs Diara schildert dies im zweiten, gerade erschienen Buch zur Thematik: «Meine Kinder stürmten ans Buffet, als Erste, und ich rief sie panisch zurück. Aber nicht nur, weil ich das persönlich für schlechtes Benehmen halte, sondern weil ich dachte: ‹Was denken die Leute dann wieder über Schwarze!›»

Das Buch«I will be different every time. Schwarze Frauen in Biel» zeigt: Was Carter in den 1950er-Jahren schockierte, hatte teilweise noch lange Bestand. Eine Frau, die in den 1990er-Jahren auf dem Land aufwuchs, fühlte sich dort «wie ein Alien». Bis heute würde sie ständig als Fremde betrachtet, erzählt eine Bielerin, die regelmässig in «gebrochenem Tubeli-Hochdeutsch» angesprochen wird.

Eine andere schildert, wie Männer im Alter ihrer Söhne sie auf der Strasse als Prostituierte behandeln und sie fragen: «Wie viel kostet es?» Rasch wird klar: Hochaktuell sind beide Bücher. Gerade mal ein Jahr nach den Black-Lives-Matter-Demonstrationen in der Schweiz.