Verwöhnzeit in der Badewanne, mit der Laterne durchs Quartier: 12 Tipps gegen Langeweile über die Festtage

Festessen

«Der Quasi-Lockdown führt dazu, dass sich die Menschen mehr Zeit nehmen für das Kochen»: Metzgereien in der Region verzeichnen mehr Fleischverkäufe – trotz Corona

Ein traditionelles Weihnachtsessen in Schweizer Haushalten ist das Fondue Chinoise. Vor den Festtagen schnellt deshalb der Umsatz der Metzgereien in Mörschwil und Gossau in die Höhe – auch in diesem Coronajahr.