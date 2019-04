Kolumne Ablasshandel Klimaschutz Wer die Umwelt über Gebühr verpesten will, soll einfach dafür zahlen - darin sieht unser Sonntagskolumnist eine Art Ablasshandel der Klimareligion-Anhänger. Valentin Landmann

Zu Luthers Zeiten gab es in der damaligen Kirche den Ablasshandel. Besonders bekannt war der Ablasshändler Tetzlaff, der gegen entsprechende Zahlung eine Absolution von zukünftigen Sünden versprach. Ganz ähnlich funktioniert es heute in der sogenannten Klimaschutzpolitik. In diversen Gesetzesentwürfen ist eine Art Ablasshandel vorgesehen, der den politischen Forderungen der Anhänger der Klimareligion entspricht.

Umweltschutz ist auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges. Und gerade wir in der Schweiz sind in mancher Beziehung vielleicht sogar in der Lage, unsere Umwelt und Landschaft zu schützen.

Wir sind an den Quellen der Flüsse, wir können dafür sorgen, dass sie unser Land sauber verlassen.

Wir können dafür sorgen, dass unsere Landschaft nicht zubetoniert wird, dass unsere Städte nicht vollständig verpestet werden, indem wir uns sinnvollen Abgasbeschränkungen etwa in der EU anschliessen (für die Schweiz allein produziert ohnehin niemand Autos) und z. B. elektrifizierten öffentlichen Verkehr und Zugsverkehr sinnvoll fördern.

Das alles geht. Doch nun kommt in den projektierten CO 2 -Gesetzen ein Revival des Ablasshandels der lutherischen Zeit auf: Wer die Umwelt über Gebühr verpesten will, soll einfach dafür zahlen.

Und die Zertifikate für die zukünftige Absolution vom Dreckeln sollen sogar handelbar werden.

Es soll also alles nur eine Frage der Finanzen werden, Finanzen natürlich, die schliesslich dem Staat in Form von CO 2 -Steuern und ähnlichem zugute kommen. In diesem Sinn geht die Tendenz dahin, dass einfach alles teurer werden soll, indem zu allem, was der Bürger braucht, ein CO 2 -Zuschlag erfolgt.

Und der Normalbürger kann es sich nicht mehr leisten

Es ist eine grosse Errungenschaft unserer Zeit und unserer Wirtschaft, dass auch weniger kaufkräftige Personen sich beispielsweise Ferienflüge mit der Familie leisten können, sich auch mal eine Südfrucht gönnen können usw. Das war vor 100 Jahren keineswegs so selbstverständlich wie heute, abgesehen davon, dass vor 100 Jahren Flüge natürlich noch nicht kommerzialisiert waren. Sollen wir alle diese Errungenschaften für weniger Kaufkräftige an den Nagel hängen zugunsten eines neu geschaffenen staatlichen Molochs, genannt CO 2 -Steuer?

Wollen die Vermögenden, die für solche Klimaschutzmassnahmen sind, wieder mehr unter sich sein und den Luxus allein geniessen können?

Soll wieder vieles zu einem exklusiven Vergnügen für die Reichen werden, das sich der Normalbürger nicht leisten kann?

Man sollte sich wieder rückbesinnen vor allem darauf, dass nicht jede Umweltschutzmassnahme mit der Klimareligion begründet werden muss:

Umweltschutz ist wichtig. Und wenn etwas aus Umweltschutzgründen verboten werden soll, dann muss das auch gelten, wenn jemand dafür zahlt.

Sonst könnten wir ja gleich das ganze Strafgesetz zu einem Zahlgesetz machen: wer genug zahlt, der soll das Recht haben, das Strafgesetz zu verletzen. So geht es nicht. Und natürlich müssen unsere Gesetze auch den technischen Stand und möglichen Fortschritt berücksichtigen. Verbote, die niemand einhalten kann, nützen der Umwelt nicht.