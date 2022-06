70. Jubiläum Ob Pop-Art oder Punkrock: Wie Queen Elizabeth II Künstler und Musikerinnen inspiriert Seelenruhig hat Elisabeth II alle Wirren im Land überdauert. Auch ein paar böse Popsongs können dem Image keinen Schaden antun.

Royale Kultfigur: Künstler Andy Warhol ehrte die Queen mit einer seiner bekannten Bilderserien. AP

Gegen des Künstlers Willen wurde das Bild im gleichen Jahr in der New Yorker Leo Castelli Gallery ausgestellt. «Die Porträts waren nur für Europa bestimmt», schrieb Warhol säuerlich ins Tagebuch. «Keiner schert sich hier um Royalty, das setzt nur noch mehr schlechte Kritiken ab.» Ironischerweise – oder eben nicht – wurde einer der Porträt-Sätze im Jahr 2012 von der Royal Collection – der Kunstsammlung des britischen Königshauses – erworben.

«Jegliches Zeichen von Charakter ist entfernt worden, sodass wir nun von einem Symbol königlicher Macht konfrontiert werden», heisst es dazu im Katalog. Es könnte dort auch stehen: «Warhols Porträt beschreibt ziemlich exakt den Moment, wo Elizabeth II von einem Symbol der staatlichen Macht zum ruhenden Pol in einer grotesken Soap-Opera betitelt «Royals» mutierte.»

Acht Jahre vorher war das noch ganz anders gewesen. Als die Sex Pistols das silberne Jubiläum mit der bitterbösen Zorneshymne «God Save the Queen» feierten und die Single in einen Umschlag steckten, auf dem das gleiche, allerdings seitenverkehrte und punkig verunzierte offizielle Porträt prangte, löste dies in ihrem Heimatland noch einen ausgewachsenen Skandal aus. «God save the Queen / a fascist regime / They made you a moron / potential H-bomb» heulte ihr Sänger Johnny Rotten und wurde dafür zum Dank auf offener Strasse mit einer Rasierklinge traktiert.

youtube

Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn er bei der Gelegenheit auch noch das von Vivienne Westwood entworfene T-Shirt getragen hätte, auf dem das Konterfei der Queen mit Sicherheitsnadel und Swastikas verziert war!

«God Save the Queen» – mit diesem Poster machte Jamie Reid 1977 Promotion für die Punkband Sex Pistols. zvg

Allerdings erkannte selbst Rotten eine gewisse Daseinsberechtigung in den Royals: «God save the Queen / Tourists are money», so lautete eine weitere Textzeile in dem Lied, das von den Obrigkeiten für gefährlich genug erachtet wurde, dass es weder von der BBC noch den kommerziellen Radio- und TV-Stationen gespielt werden durfte. Trotzdem landete es in der letzten Maiwoche, als die Jubiläumsfeierlichkeiten damals ihren Höhepunkt fanden, auf Platz 2 in der Hitparade.

Seither hat sich das durchaus ernst zu nehmende Gerücht beharrlich gehalten, dass die Single nur dank desperater Manipulationstricks nicht an die Chartspitze gelangt sei. So oder so zeigte die Furore, dass die Queen als Symbol der staatlichen Autorität und der traditionellen Werte des konservativen Establishments nach wie vor viel Kraft ausstrahlte. In den sozial und wirtschaftlich zerrissenen Krisenjahren der Seventies gab sie als politische Orientierungshilfe ein genauso wirkungsvolles Feindbild ab wie in der nachfolgenden Dekade die deutlich klarer gezeichnete Premierministerin Margaret Thatcher.

Nur einmal noch hat ein anti-royalistisches Artefakt aus der Popkultur seither auch nur annähernd hohe Zorneswellen aufgeworfen. «The Queen is Dead» sang die in Grossbritannien populäre Gitarrenband The Smiths im Sommer 1986.

youtube

Das Lied selber wie auch das dazugehörige Album zeichneten ein gleichzeitig verspieltes und rabenschwarzes Bild von einem maroden England, das Thatcher-freundlichen Briten (und den sie bedienenden Zeitungen, «Mail», «Express», «Sun» und «Telegraph») überhaupt nicht in den Kram passte. Deren Ent­rüstung zum Trotz verkaufte sich die LP in Platin-Mengen und tat einen wichtigen, klingenden Beitrag zu einer furiosen Debatte, die mitten in dem von Streiks, Krawallen und IRA-Bomben gebeutelten Land ebenfalls noch tobte. Nämlich, sollte das Königshaus abgeschafft werden?

Dieses hatte bereits begonnen, sich zwar nicht abzuschaffen, dafür aber in ein noch viel lukrativeres Medienphänomen zu verwandeln, als es eh schon gewesen war. Das private Schicksal der Royals hat die Öffentlichkeit beschäftigt, seit es Druckmaschinen gibt. Erst mit der Hochzeit von Prinz Charles und Diana Spencer im Juli 1981 kam die filigrane, hysterische Berichterstattung ins Rollen, wie wir sie heute kennen.

Warhol zeigte es mit seinem prophetischen Porträt auf: Die Royals sind Popstars geworden. Und in der täglich tobenden Soap-Opera um den Buckingham-Palast ist Queen Elizabeth II seit siebzig Jahren der ruhende Pol – eine Frau, die es im Gegensatz zu ihrer intrigengebeutelten Umgebung geschafft hat, ein unbeschriebenes Blatt Papier zu bleiben.

Queen Elizabeth II bei einem Auftritt am letzten Mittwoch. Keystone

Aus dem Symbol für Macht ist eine Ikone der Konstanz geworden. Während rundum das Unwetter tobt, füttert sie seelenruhig ihre Corgis. «Ein nettes Mädchen, das nicht sehr viel zu sagen hat» sang Paul McCartney einst («Her Majesty»). Der Reggae-Mann U Roy träumte vom Ganja-Paffen im Palast, «David Watts» von den Kinks sieht es als Zeichen seiner Mediokrität, dass er die Queen nie getroffen hat.

Solche Sprüche haben ihren Reiz verloren, seit die Queen im Garten ihres Palastes Popkonzerte organisiert. Wenn Rapper wie Dizzee Rascal oder Slowthai heute ihren Namen bemühen, um böse Autoritäten zu markieren, wirkt das eher abgegriffen. Mit ihrer wohl eher unfreiwilligen Wandlung zur Soap-Opera-Heldin hat die Queen ein gänzlich neues Popkultur-Phänomen ermöglicht.

Die Aufbereitung ihres Lebens in der Serie «The Crown» gehört international zu den erfolgreichsten TV-Serien der letzten Dekaden.

youtube

Die Stimmen, die eine Abschaffung des Königshauses fordern, sind still geworden. Ein Ende der Soap-Opera ist nicht abzusehen. Und im Platinjubiläumsjahr sind auch die Sex Pistols in Grossbritannien wieder omnipräsent: Der Regisseur Danny Boyle («Trainspotting», «Slumdog Millionaire») hat ihre Lebensgeschichte in einer Mini-TV-Serie samt «God Save the Queen» verbratet. Von Skandal weit und breit keine Spur.