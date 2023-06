5 Tipps Das heisse Wetter ist da – und mit ihm schmerzhaft wundgescheuerte Oberschenkel Tschüss, lästiges Problem! Wie Spitze, Balsam und Babypuder den Sommer retten und dem «chub rub» keine Chance geben.

Wenn die Innenseiten der Oberschenkel aneinander reiben, tut das nicht nur weh, sondern kann sich auch entzünden. Bild: Adobe Stock

Der Sommer bringt nicht nur hohe Temperaturen, sondern auch viele nackte Beine. Denn die Sonnenstrahlen sind ein Magnet für wehende Kleider und kurze Hosen. Wie schön ... wären da nicht die Oberschenkel, die zum Teil schmerzhaft aneinander reiben. Das ist nicht nur unangenehm und durch den Schweiss klebrig, sondern hinterlässt auch gereizte, teils wunde Haut. Andauernde Reibung macht das Ganze nur noch schlimmer und kann zu Infektionen führen.

Das lästige Problem wird auch «chub rub» genannt. Der Begriff leitet sich von den englischen Worten chubby (pummelig) und rub (reiben) ab. Ziemlich unsinnig eigentlich: Ob Oberschenkel aneinander reiben oder nicht, ist nicht nur eine Frage des Gewichts, sondern eine des Körperbaus. Und das Problem trifft nicht nur Frauen: Besonders beim Sport oder im Militär laufen sich auch Männer einen sogenannten Wolf.

Mit diesen Tipps und Produkten bleiben die wunden Stellen diesen Sommer aus:

Mehr Stoff

Die Radlerhose – das Trendstück der vergangenen zwei Sommer – ist unter Kleidern ein echter Retter. Das Stück Stoff verhindert den Haut-an-Haut-Kontakt. Einmal angezogen, muss auf nichts mehr geachtet werden. Das macht die kurzen Hosen zu einer beliebten Lösung. Wichtig ist aber, darauf zu achten, dass der Stoff atmungsaktiv ist. Trotzdem ist es manchmal zu heiss dafür. Dann sind Anti-Reibungsbänder die bequemere Lösung.

Nahtlose Shorts aus Baumwolle in Beige oder Schwarz für 24,95 Franken bei Intimissimi. zvg Auch das Strumpfband von Beldona ist in beiden Farben für 19,90 Franken erhältlich. Bild: zvg

Ein unsichtbarer Schutzfilm

Der Anti-Wundreib-Stick ist für umgerechnet knapp 18 Franken auf summersaver.de erhältlich. Bild: zvg

Das Problem zu bekämpfen, heisst nicht unbedingt zu mehr Stoff zu greifen. Der Anti-Wundreib-Stick «Summersaver», ein Balsam aus Mandel- und Kokosöl, wird grossflächig auf empfindliche Stellen aufgetragen. Der Trick: Er hinterlässt einen unsichtbaren Schutzfilm. Ähnliche Produkte sind auch in Sportgeschäften zu finden, da Sportlerinnen und Sportler oft ein Lied von wunden Stellen singen können.

Geheimtipp: Auch ein Blasenschutzstift funktioniert vorbeugend. An den Füssen macht er schliesslich auch nichts anderes, als Reibung zu verhindern.

Nicht nur fürs Make-up gut

Einen Versuch wert: der pore filler Primer von NYX für 19,95 Franken auf Manor.ch. Bildzvg

Primer wird eigentlich als leichter Film auf der Haut verwendet, damit das Make-up länger hält. Das kann auch bei «chub rub» nützlich sein. Ein silikonhaltiger Primer macht die Haut so geschmeidig, dass sie nicht länger wund wird.

Ein Griff in die Wickeltasche

Falls zu Hause nicht bereits vorhanden: Penaten-Puder für 2,80 Franken im Coop. Bild: zvg

Ein Versuch mit Babypuder ist naheliegend. Der hilft schliesslich, die Haut trocken zu halten und beugt so wunden Stellen vor. Sicherlich ein guter Start in den Tag. Doch für unterwegs ziemlich unpraktisch: Beim Auftragen landet der Puder überall. Hier empfiehlt sich, ein handlicheres Balsam in die Tasche zu nehmen.