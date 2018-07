46jähriger Töfffahrer gerät zwischen Degersheim und Herisau unter Auto und stirbt

Tragischer Unfall am Montagmorgen in Schachen bei Herisau: Ein Töfffahrer war von Degersheim in Richtung Herisau unterwegs, als er in einer Kurve schleudert und unter ein entgegenkommendes Auto gerät. Der 46-Jährige stirbt noch auf der Unfallstelle.