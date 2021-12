3 Rezepte Einfach und doch mit Wow-Effekt – so gelingt das perfekte Mahl für Freunde und Familie Vier Freundinnen kochen fürs Leben gern, sind aber keine Profis. Jetzt veröffentlichen sie ein Kochbuch. Was kam dabei heraus?

Nadia Pipicelli, Nicole Humbel, Bettina Bertschinger und Giuliana Burgener (von links), Autorinnen des Kochbuchs Friends for Dinner. Bilder: Severin Bigler

Da hat man Dutzende von Kochbüchern in der Küche stehen – vom Sterne- bis zum TV-Koch, alle geistreich beschrieben und wunderschön illustriert. Aber wenn es darum geht, für die angekündigten Gäste ein passendes Menü zusammenzustellen, stellt man fest: Da ist oft nicht viel drin, was man so einfach auf den Tisch zaubern könnte. Entweder sind die Rezepte zu kompliziert, man hat gerade die nötigen Gewürze nicht im Haus oder es fehlt schlicht die Zeit.

So ist es auch den vier Freundinnen Bettina Bertschinger, Giuliana Burgener, Nicole Humbel und Nadia Pipicelli – alle leidenschaftliche Köchinnen und Gastgeberinnen – schon ergangen. Statt zu lamentieren, haben sie gleich selbst ein Kochbuch herausgegeben, das in solchen Situationen ein rettender Anker ist.

Ihr Buch «Friends for Dinner – 3-Gang-Menüs mit Wow-Effekt» springt da ein, wo die Profis die Latte gar hoch ansetzen oder man etwas anderes als Betty Bossi-Gerichte auftischen will. «Wir sind selbst keine Profis und haben Gerichte zusammengestellt, die auch Nicht-Profis problemlos umsetzen können», betont Bettina Bertschinger, die als gelernte Buchhändlerin und Betriebswirtschafterin den Lead bei der Realisierung des Kochbuches innehatte.

Statt in ein Restaurant zu gehen, treffen sie sich zum Kurs

Ganz unwissend sind die Frauen aus dem Grossraum Zürich aber freilich nicht. Statt sich jeweils in Restaurants zu treffen, besuchen sie seit bald 20 Jahren alle paar Monate einen Kochkurs bei Thomas Spycher in seiner «ChuchiArt» in Zürich. Und: Sie empfangen leidenschaftlich gerne Gäste. Irgendwann während des letzten Lockdowns kam die Idee, aus seinen Rezepten ein Kochbuch zusammenzustellen. Spycher war einverstanden, konnte jedoch aus zeitlichen Gründen nicht selbst daran mitarbeiten und stellte seine Rezeptdatenbank zur Verfügung.

Also kochte das engagierte Quartett erst einmal alle Gerichte durch, machte Anpassungen wo nötig, traf die Auswahl nach den Jahreszeiten («Die Saisonalität ist uns wichtig»). Dann ging es mehrfach in die Kochschule, wo sie die 60 Gerichte kochten und von CH-Media-Fotograf Severin Bigler fotografieren liessen. «Bewusst haben wir dabei nicht mit einem Foodstylisten zusammengearbeitet», erklärt Nicole Humbel. Die Gerichte sollen authentisch wirken, aber trotzdem ansprechend präsentiert werden.

Friends for Dinner, Bettina Bertschinger, Giuliana Burgener, Nicole Humbel und Nadia Pipicelli, Verlag Green Apron, 168 Seiten., Fr. 35.– (erhältlich über www.friendsfordinner.ch) Bild: zvg

Das tun sie. Die Rezepte sind einfach nachzukochen, verzichten auf unnötiges Chichi – und wirken. Sie kommen mit wenigen Zutaten aus und beeindrucken dennoch. Exotisches findet man darin ebenso wie Traditionelles, vegetarische Gerichte ebenso wie Fisch- und Fleischrezepte – vom Auberginentatar über Thunfischtataki bis zu Wiener Rahmgulasch oder Marroni-Tiramisu. Für die Zubereitung braucht es weder Thermomix oder sonstige Profiküchen-Geräte. Die Texte dazu sind kurz und bündig und gut verständlich. Vor allem aber sind sie sehr gästefreundlich: Bei jedem Rezept wird angegeben, wie weit man das Gericht schon vorbereiten kann, damit man nicht den ganzen Abend in der Küche stehen muss.

Auf dem Kochbuchmarkt habe angesichts der Fülle niemand auf ihr Buch gewartet, ist sich Bettina Bertschinger bewusst. Doch offensichtlich treffen sie mit ihrem Fokus auf Gästemenüs den Nerv der Zeit. Auch von anderen Köchinnen und Köchen sind gerade ähnliche Bücher erschienen, wie von Annemarie Wildeisen («Gemeinsam am Tisch – Familie und Freunde vegetarisch verwöhnen») oder von Jamie Oliver («Together – über 120 Rezepte für Familie und Freunde»).

«Die Leute spüren, dass wir dieses Buch mit Freude geschrieben haben», erzählen sie über die ersten Rückmeldungen. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die vier Frauen darin aufs Kalorienzählen und moralisierende Ernährungsratschläge verzichten. Nicole Humbel: «Wir wollten ein Buch schreiben, das das ganze Jahr hindurch, aber besonders auch während der Festtage gebraucht wird.» Je mehr Patina es durch das viele Benutzen annehme, umso besser.

SUPPE

1 Zwiebel

40g mittelscharfer, grobkörniger Senf

25g Dijonsenf

1dl Prosecco (oder Weisswein)

2,5 dl Rahm

2,5 dl Milch

Salz

KRÄUTER-RAUCHLACHS

150g Kräuter-Rauchlachs

Dill

1. Die Zwiebel sehr fein hacken und in etwas Butter mit dem grobkörnigen Senf andünsten. Mit Prosecco ablöschen, 1 Minute aufkochen lassen.

2. Nun mit Rahm und Milch auffüllen, kurz aufkochen und bei schwacher Hitze ca. 20 Minuten köcheln lassen.

3. Dijonsenf dazugeben und die Suppe mit einem Stabmixer kurz aufschäumen. Mit Salz abschmecken. Sollte die Suppe zu dünnflüssig sein, mit etwas Maizena oder Maizena express binden.

4. Den Lachs in feine Streifen schneiden. Den Dill von den Stielen zupfen.

Das Rindsfilet ist eine klassische Hauptspeise mit einer überraschenden Beilage. Die Steinpilz-Pain-Perdu lohnen sich definitiv. Die Sauce ist gut vorzubereiten (Punkt 3) und kurz vor Service-Punkt 4 auszuführen. Die Pain-Perdu mit Punkt 5 vorbereiten, fertigstellen und danach warmhalten.

RINDSFILET

8–12 Rindsfiletmedaillons à ca. 80g

Salz und Pfeffer

ROTWEINSAUCE

1 EL Honig

1 EL Essig

2dl Rotwein

2dl brauner Kalbsfond

50g kalte Butter

Salz und Pfeffer

STEINPILZ-PAIN-PERDU

1dl Milch

1 Ei

8g getrocknete Steinpilze

Salz und Pfeffer

Kleine Toastbrote

1. Die Medaillons mit Salz und Pfeffer würzen und in sehr heissem Öl kurz braten (ca. 30 Sekunden auf jeder Seite).

2. Backofen auf 160 °C vorheizen. Die Rindsfilets auf einem Gitter auf einem Backblech 5 Minuten im Ofen braten. Dann die Ofentür öffnen, Temperatur schnell auf 60 °C senken und Filets 15 Minuten ruhen lassen.

3. Bratpfanne, worin das Fleisch angebraten wurde, heiss werden lassen. Den Honig darin aufschäumen lassen, mit dem Essig ablöschen. Alle anderen Zutaten ausser die Butter dazugeben und zu einer sirupartigen Konsistenz reduzieren.

4. Sauce mit der kalten Butter aufmontieren und Salz und Pfeffer würzen.

5. Die getrockneten Steinpilze in der Moulinette pulverisieren. Dann alle Zutaten in einer kleinen Schüssel miteinander verrühren.

6. Das Toastbrot die Masse aufsaugen lassen und in heisser Butter anbraten.

CREME

250g Mascarpone

30g Zucker

1 EL Cointreau

1 Orange

1 Orange Minze und evtl. getrocknete Orangen für die Deko

1. Orangenschale fein abreiben und die Orange auspressen. Alle Zutaten gut vermischen und die Creme kaltstellen.

2. Die zweite Orange filetieren und für die Dekoration verwenden. Rezeptangaben sind für