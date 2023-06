100 Jahre Insulin Leben mit Diabetes – so beeinflusst die Krankheit das Leben von zwei jungen Frauen Vor hundert Jahren bekam der erste Mensch Insulin. Der damals 14-jährige Junge konnte dank dieses Stoffes 13 Jahre überleben. Ohne wäre er spätestens nach wenigen Monaten gestorben. Heute ist Diabetes kein Todesurteil mehr.

Der Sensor auf dem Arm von Giulia Lötscher leitet ihren Blutzuckerwert an die Insulinpumpe weiter. Bild: Belinda Schmid

Giulia Lötscher hat seit zehn Jahren Diabetes Typ 1. Sie sagt: «Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hätte mich komplett daran gewöhnt.» Es gebe Tage, an denen sie sich aufrege und sich frage, wieso gerade sie diese Krankheit haben muss. Aber sie merke dann schnell, dass das nichts bringe. «Weil ich es nicht ändern kann.»

Diabetes Typ 1 und Typ 2: Die Unterschiede Diabetes entsteht, wenn der Körper nicht in der Lage ist, ausreichend Insulin zu produzieren. Insulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und den Zuckerhaushalt im Körper reguliert. Wenn der Körper kein Insulin mehr herstellen kann, bekommt man Diabetes Typ 1. Mit dieser Erkrankung ist man lebenslang auf die Gabe von Insulin angewiesen. Heilungsmöglichkeiten bestehen bisher noch nicht. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes hingegen produziert die Bauchspeicheldrüse zwar weiterhin Insulin, jedoch nicht genügend oder der Körper kann es nicht mehr wirksam verwenden, um Blutzucker in Energie umzuwandeln.

Die Entwicklung des Typ-2-Diabetes wird begünstigt durch Erbfaktoren, Übergewicht und Bewegungsmangel. Er tritt in den meisten Fällen erst in der zweiten Lebenshälfte auf.

Irina Trinkler lebt seit zwölf Jahren mit Diabetes Typ 1. Anfangs wollte sie nicht wahrhaben, dass sie die Krankheit hat. «Ich hatte Mühe, es zu akzeptieren», sagt sie. Sie versuchte, die Krankheit wenn möglich zu verstecken und spritzte nicht regelmässig Insulin. Heute sagt sie:

Irina Trinkler tat sich schwer, die Krankheit zu akzeptieren. Bild: Manuel Nagel

«Ich wusste, dass das gefährlich werden konnte. Aber ich hatte einen sturen Kopf.»

Ihr Körper reagierte mit ständiger Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Gründe, weshalb Trinkler mehrere Ausbildungen abbrechen musste.

Heute setzt sich die 25-Jährige mehr mit ihrer Krankheit auseinander. «Ich habe gemerkt, dass ich immer zu Hause herumliege und nichts erreiche. So konnte es nicht weitergehen.» Sie schloss eine Ausbildung ab und arbeitet in der Buchhaltung einer Weinhandlung. Ihre Krankheit hat sie ein Stück weit akzeptiert. Aber sie möchte nicht, dass man sie ihr direkt ansieht. Ihren Sensor platziert sie eher seitlich am Oberarm, auf eine Insulinpumpe verzichtet sie ganz. Sie sagt: «Ich möchte nicht, dass man mir sofort ansieht, dass ich Diabetes habe. Ich will nicht darauf beschränkt werden.»

Diabetes ist nicht heilbar

Vor hundert Jahren bedeutete Diabetes das Todesurteil. Wer die Diagnose erhielt, überlebte meist wenige Monate. Dank moderner Medizin und Biotechnologie ist es Betroffenen heute möglich, ein halbwegs normales Leben zu führen. Diabetes Typ 1 ist zwar noch immer nicht heilbar, aber man kann mit der richtigen Therapie die Lebenserwartung und Lebensqualität erheblich steigern.

Giulia Lötscher und Irina Trinkler können, entgegen den Vorurteilen von vielen, alles essen und trinken, sofern sie sich die richtige Dosis Insulin spritzen. Einzelne Berufe dürfen sie aus Sicherheitsgründen nicht ausüben, wie zum Beispiel den der Pilotin. Ansonsten sind sie in ihrem Alltag kaum eingeschränkt.

Das Einzige, was Lötscher manchmal stört, ist, dass sie nicht mehr gleich spontan sein könne wie andere. Zum Beispiel dann, wenn sie abends kurzfristig zum Essen eingeladen wird und zu wenig Insulin dabei hat. Sie sagt:

Giulia Lötscher stört am meisten, dass sie nicht gleich spontan sein kann wie andere. Bild: Belinda Schmid

«Ich muss immer überlegen, ob ich gut genug vorbereitet bin.»

Um besser auf solche Situationen gerüstet zu sein, trägt sie immer eine grössere Handtasche herum – darin sind ein zusätzliches Reservoir, Spritzen, ein Blutzuckermessgerät und Traubenzucker – und lagert im Kühlschrank der Redaktion zusätzliches Insulin.

Ist die Insulindosis falsch eingestellt, kann es gefährlich werden

Beide Frauen tragen einen Sensor an ihrem Oberarm. Dieser misst den Blutzucker. Je nach Art des Sensors sendet er entweder in regelmässigen Abständen die Werte an ein Zielgerät, das kann ein Handy oder auch eine Insulinpumpe sein. Oder die Nutzerin oder der Nutzer muss diese Werte selbst auslesen. In beiden Fällen aber schlägt das Zielgerät Alarm, sobald eine Unter- oder Überzuckerung droht. Beides ist lebensgefährlich, wenn man nicht handelt.

Irina Trinkler kippte bisher einmal in ihrem Leben wegen einer Unterzuckerung um. Damals war sie auf einem Ausflug mit der Sek – aufgewacht ist sie in den Armen des Lehrers. «Keine schöne Situation», sagt sie.

Sie wollen mit Vorurteilen aufräumen

Wer in jungen Jahren Diabetes hat, wird oft mit Vorurteilen konfrontiert. «Das Erste, was ich meistens höre, ist: ‹Man sieht dir das ja gar nicht an›», sagt Giulia Lötscher. «Und manche werfen uns vor, wir sind selbst schuld.» Viele denken, man bekomme Diabetes nur, wenn man entweder alt oder unsportlich ist oder weil man zu viel Zucker gegessen hat. Was oft die Ursache für Diabetes Typ 2 ist, gilt beim Typ 1 nicht. Diese Art tritt unabhängig vom Lebensstil auf. «Bei mir hat die Bauchspeicheldrüse entschieden, in Rente zu gehen. Da kannst du nichts dagegen machen», sagt Lötscher.

Um diesen Vorurteilen entgegenzuwirken, hat Lötscher sich entschieden, auf ihrem Instagram-Profil darüber zu sprechen und aufzuklären. Jüngere Personen würden sich oft nicht trauen, ihre Krankheit proaktiv anzusprechen. Sie aber habe gemerkt, dass sie so besser mit der Krankheit zurechtkomme. Sie sagt: «Ich versuche, Mut zu machen und zu zeigen: Du musst dich nicht verstecken, du kannst dazu stehen.»