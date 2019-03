Zweimal Beckett im Bregenzer Theater Die Dreiecksbeziehung bleibt unerlöst Theater: Zwei untrennbar miteinander verwobene Stücke sind in der Box des Landestheaters Vorarlberg in Bregenz zu sehen. «Spiel» von Samuel Beckett und «Wry Smile Dry Sob», eine faszinierende Kreation von Silvia Costa. Markus Wigert

«Spiel» von Samuel Beckett (Bild: Anja Koehler)

Stockdunkel ist es in der Box! Unheimlich und beklemmend von Anfang an. Und dann plötzlich grelle Spots auf den versteinerten Gesichtern der drei Protagonisten: zwei Frauen und ein Mann in der Mitte. Zu dritt reden sie gleichzeitig in einem wahnwitzigen Tempo, als ob es kein Morgen gäbe. Gespickt mit teils ruppigen Vorwürfen und nicht frei von rüder Gassensprache klagen sie sich an, erklären und verteidigen sich. Vorwürfe, Beleidigungen, Beschimpfungen, Lebensbeichten, Unterstellungen, Versöhnungen und Hasstiraden sind zu hören. Nach und nach entsteht ein komplexes Kaleidoskop einer Dreiecksgeschichte. Beziehungslos wirken die Staccato-Monologe, gefühllos und erstarrt.

Gefangen in einer schier endlosen Gegenwart

Der frontale Blick geht ins Leere. Man hört einander nicht zu. Die drei sind gemäss Becketts Regieanweisung längst tot und können nicht einmal im Tod ihren emotionalen Verstrickungen entrinnen. F1 steht im Originaltext für die Ehefrau, F2 für die Geliebte und M für den zwischen ihnen stehenden Mann. Zoe Hutmacher, Fabienne Trüssel und Grégoire Gros interpretieren ihre Rollen mit stark reduzierter Gestik in einem erstarrten Spiel von Untoten. In einer endlosen Wiederholung des Vergangenen erzählen sie im ersten Teil immer wieder die eigene Version ihrer trostlosen Geschichte, ohne dabei auf Erlösung hoffen zu dürfen. Dabei wirken sie vor allem im zweiten choreografischen Teil, der wortlos über die Bühne geht, entrückt und agieren nur noch nonverbal in einem introvertierten, fast hypnotisierenden Spiel, wo jede kleinste Änderung des Gesichtsausdrucks oder der Körperhaltung von Bedeutung ist. Was die italienische Jungregisseurin Silvia Costa in der Uraufführung ihres genreübergreifenden Stücks «Wry Smile Dry Sob» (Gequältes Lächeln Trockenes Schluchzen) auf die Bühne der Box – einer Art Studiobühne – bringt, ist eine beeindruckende Choreografie menschlicher Verstrickungen in einer unerlösten Dreiecksbeziehung.

«wry smile dry sob» (Bild: Anja Koehler)

Reduzierte Kostüme und entblösste Frauenbrüste

«Immer, wenn die Geliebte im Fokus ist, ist auch die Ehefrau irgendwie anwesend und umgekehrt. Die Interpretation entsteht beim Publikum», sagt Costa im anschliessenden Gespräch. Den ganzen Theaterabend verbringt das Publikum übrigens stehend und kann sich in der Box frei bewegen. Becketts Grunderfahrung der Absurdität des Daseins, der existenzielle Schmerz der unüberwindbaren Beziehungslosigkeit in einer feindlichen Welt wird von Silvia Costa, einer Grenzgängerin zwischen Theater und bildender Kunst, in archetypischen Bildern umgesetzt, die choreografisch entscheidend mitgestaltet werden von den drei Tänzerinnen Rosabel Huguet, Leonie Humitsch und Silvia Salzmann. Die Kostüme von Laura Dondoli sind dabei auf das absolute Minimum reduziert bis hin zu entblössten Frauenbrüsten, die unter einem komplizierten Reissverschlusssystem in einer Art intimen Tanz zu dritt freigelegt werden. Dass dies absolut nicht voyeuristisch wirkt, sondern ausschliesslich im Dienst der Kunst steht, spricht für die hochstehende Inszenierung vom vergangenen Samstag.



Hinweis

Bis 17.3., Landestheater Vorarlberg Bregenz