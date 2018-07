Züri West in Arbon Mit der legendären Berner Rockband startet am 1. August das fünftägige Heizwerk-Festival in Arbon.

Auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerks der Firma Saurer findet vom 1. bis 5. August die zweite Ausgabe des Festivals Heizwerk statt. Nebst einem Schwerpunkt mit musikalischen Highlights erwartet die Besucher Streetfood, Design, Kunst, Literatur und Comedy.

Passend zum Nationalfeiertag stehen am 1. August ausschliesslich Schweizer Bands auf der Bühne. Nach dem Auftakt mit Hermann kommt Kuno Lauener mit seinen Züri West an den Bodensee. Mit Danitsa wird am Freitag dann eine Newcomerin der Schweizer Hip-Hop-Szene auf der Bühne stehen. Mit den Bands Magic&Naked, Catalyst und Basement Saints ergänzt das Festival seine Schweizer Sparte. Otto Normal aus Deutschland, Steaming Satellites aus Österreich und Andy Cooper aus den USA weiten das nationale Feld aus.

Kuno Lauener mit Züri West – hier bei einem Auftritt bei Moon & Stars in Locarno. (Bild: Samuel Golay/Ti-Press (20.7.2017)

Das Heizwerk-Festival versteht sich nicht als reines Musikfestival. Auch in seiner zweiten Durchführung präsentiert es Kunst mit dem Kunstkiosk aus St. Gallen, einem Designmarkt am Sonntag und einem Team-Poetry-Slam, der inoffiziellen Königsdisziplin in der Slam-Szene. Die Dichter kämpfen in Zweierteams um die Gunst des Publikums. Mit dabei sind unter anderem die Schweizer Meister Phibi Reichling und Kilian Ziegler sowie die Ex-Schweizer-Meister Valerio Moser und Manuel Diener. (red)