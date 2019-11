Zugabe: Krabbelgruppe auf Samtsitzen Das Stück ist erst für Kinder ab vier Jahren geeignet? Na und, denken sich manche Eltern - und nehmen ihr Baby trotzdem ins Theater mit. Bettina Kugler

Szene aus dem Kinderstück «Oh wie schön ist Panama» am Figurentheater St.Gallen. (Bild: Tine Edel)

Ziemlich wüst soll es früher im Theater zu- und hergegangen sein. Nicht nur auf der Bühne – auch im Saal, wo das geneigte Publikum stand, statt bequem zu sitzen; wo es herumgrölte, Verpflegung, Bier und Schnaps mitbrachte. Es soll vorgekommen sein, dass während des Stücks eine Frau in den Wehen lag und niederkam. Undenkbar heutzutage! Gebären ist Lifestyle, wird von langer Hand geplant.

Doch kommen manche Eltern, so scheint es, gleich anschliessend mit dem Neugeborenen ins Theater; Trinkflasche und Knabberzeug (falls es schon Zähne hat) müssen mit. Ihr Kind soll möglichst früh mit Kunst in Berührung kommen, sie mit der Muttermilch einsaugen. Das Stück ist für Zuschauer ab vier? Na und, dieses Baby hat feinste Antennen dafür; falls nicht, erklärt man ihm die Story. So laut, dass die Kindergärtler daneben auch was haben von der Simultanübersetzung, und eine Reiswaffel gibt es dazu.

Für Künstler und Theater ein Dilemma. Soll man die Leute wegschicken, auf der Altersempfehlung beharren? Nicht alle mögen das. Und wer möchte Publikum vergraulen? Dabei könnte es so schön sein: Zu Hause nimmt Papi das Zweijährige auf den Schoss, ein Buch zur Hand: von Frederick, der Maus, die Wörter sammelt, Farben, Sonnenstrahlen. Es wird nicht dunkel, keiner ruft: «Psst!» Das Kind redet mit, nach Herzenslust. Statt heulend vom Klappsitz zu fallen.