Würdigung Schweizer Kulturunternehmer und Autor Martin Heller: Der Typ, der zuhört, denkt und schweigt Der Schweizer Kulturunternehmer und Autor Martin Heller ist vor gut einer Woche im Alter von 68 Jahren gestorben. Eine Würdigung.

Martin Heller hat die Expo 02 zu einer inspirierenden Erfahrung für mehr als 10 Millionen Menschen und eine ganze Generation gemacht.

Von Martin Heller habe ich viel gelernt, wenig Theoretisches, mehr über die alltägliche Praxis, für das Leben, und die längste Zeit habe ich mich gefragt, wie um alles in der Welt das geschehen konnte. Von einem Schulmeister hat er nichts, und falls er eine Didaktik verfolgt, dann sind mir deren Prinzipien verborgen geblieben. Erst jetzt, mit der Lektüre dieser versammelten Texte aus vierzig Jahren, ist mir aufgegangen, in welche Schule ich da in den über zwanzig Jahren gegangen bin und wie wesentlich, gründlich und nachhaltig Martins Lektionen waren.

Wer wie ich das Privileg hat, mit Martin zu arbeiten, erlebt ihn zunächst und die meiste Zeit still. Er sitzt da, hört zu und macht sich auf seine unverwechselbare und beneidenswert elegante Weise einige Notizen. Locker hält er den Stift in der Hand, am Griff weit ­hinten, als müsste er auch zum Papier jene Distanz wahren, die für jede diskursive Auseinandersetzung notwendige ­Bedingung ist.

Er ist «der Typ, der sitzt, denkt und redet», wie er sich in einem Gespräch selbst beschrieben hat. Das sei seine künstlerische Praxis, und sie habe nichts Spektakuläres, wie er bemerkt, nichts Exhibitionistisches. Das ist richtig, aber zum Sitzen, Denken und Reden kommt eine weitere Fähigkeit hinzu, vielleicht die entscheidende: Martin Heller ist ein gnadenloser Zuhörer. In seiner Gegenwart Blödsinn zu verbreiten oder Flachssamen zu dreschen, das vermeidet man bald, einfach, weil man weiss, dass man damit nicht durchkommen wird. Es ist diese Begabung, mit der er jedes Gespräch auf eine höhere Ebene hebt.

Mit seiner Art störte er die Behaglichkeit

Menschen tendieren natürlicherweise zur Faulheit, gerade auch im Denken, und sie lügen sich leicht eine Sache zurecht, gehen still und schweigend über jenen Widerspruch hinweg, der alle bisher getroffenen Annahmen über den Haufen werfen würde. Dann macht man es sich bequem, nimmt eine Sache für ausgemacht und findet sich erleichtert im trügerischen Konsens. Mit Martin Heller ist das nicht zu haben. Mit einer beiläufigen Frage, einem knappen Hinweis stört er die Behaglichkeit. Er tut dies um der Sache willen. Er weiss, dass jede Konstruktion nur so stark wie ihre schwächste Stelle ist, und da er den Zusammenhang sucht, die Verbindlichkeit, oder, um ein anderes Wort zu benutzen, die Geschichte, wird er immer auf die Löcher im Drehbuch hinweisen.

Auch wenn er still ist: Martin ist gegenwärtig, aufmerksam und dem Moment verpflichtet. Er weiss, wie ­ephemer viele der Erscheinungen sind. Sehnsucht nach Dauer oder ­Tiefe scheint er nicht zu verspüren. Einen Ziegelstein kann man so oft brechen, wie man will, es wird immer nur eine neue Oberfläche zum Vorschein ­kommen. Und gerade deswegen, weil sie den geschichtlichen Moment in den Blick nehmen, lösen sich seine Texte immer wieder aus ihrer Zeit. Er nähert sich darin der Mikrohistorie, ­jener ­Methode der Geschichtswissenschaft, die einen eng begrenzten Umstand, ein Artefakt oder ein Geschehnis wählt und in allen Einzelheiten untersucht, um eine allgemeine Erkenntnis zu gewinnen. Das formulierte Dilemma ist ­seiner Gegenwart entnommen, aber es folgt nicht aus der spezifischen Ära, nicht aus der Gesellschaft, in der er lebt, sondern zeichnet zwei Prämissen des Menschseins. Erstens die Über­forderung im Umgang mit der eigenen Kultur, vor allem der technologischen, und zweitens den Zwang, sich in eine Gruppe, in Familie, Unternehmung oder Staat, fügen zu müssen.

Böse Fragen, die aufrütteln

Mit dem Prozess dieser sozialen Eingliederung sind Konzessionen an die herrschende Ordnung verbunden. Der Konformismus verlangt nach ­Gehorsam. Für seine Zugehörigkeit muss die oder der Einzelne bisweilen schmerzhafte Zugeständnisse machen, vermeidet es aber, sich dies einzugestehen, mag nicht dazu stehen, weil diese Anpassung als Niederlage empfunden wird. Niederlagen sind mit Scham ­behaftet, und so dürfen der Konformismus und die Unterwerfung nicht zur Sprache kommen.

Das Wissen über die eigene Kultur, über die Technologie – und diese Erkenntnis beschämt den aufgeklärten Menschen –, dieses Wissen bedarf zuerst des Glaubens. Nur den kleinsten Teil dessen, was uns selbstverständlich ist und wir als gegeben betrachten, können wir aus den Ursachen herleiten. Wir sind nicht in der Lage, aus den Axiomen heraus zu denken. Von dem, was wir tun, verstehen wir praktisch nichts.

Und wie die Scham über den Konformismus darf auch der epistemologische Abgrund mitten in der Lebenswelt nicht adressiert werden. In all der Not und Hilflosigkeit bedient man sich jener Worte, die nichts besagen, die keinen Inhalt haben, reine Beschwörungen sind, es ist das zur Sprache gewordene Pfeifen im Walde, das die beängstigende Stille zu übertönen versucht.

Hier finden wir Martin Hellers bevorzugten Untersuchungsgegenstand. In den Worthülsen der Richtlinien einer Schweizerischen Lauterkeitskommission, in den sinnfreien, automatenhaften Ankündigungen der ersten Expo-Leitung, in den Wahlplakaten der ­Parteien, an die er die simple, aber böse Frage stellt, welches Bewusstsein der Idee zugrunde liegen muss, eine Zahnbürste zum Träger einer politischen Botschaft zu erheben

Radikaler Skeptizismus

Der Autor arbeitet sich gründlich an den Begriffen ab, an den Bildern, die sie beschwören, und er tut dies mit einer Haltung eines radikalen Skeptizismus. Immer wieder weist Martin Heller darauf hin, wie ungewiss die Voraussetzungen sind, auf die wir unser Wissen bauen. Wir tun so, als wüssten wir, was mit uns und mit der Welt geschehen wird. Das menschliche Streben nach Normalität verlangt nach diesem Selbstbetrug. Tatsächlich aber sind wir ahnungslos. Um dies zu beweisen, verweist der klassische Skeptiker auf die Tropen, die Kategorien, die zeigen, wie verschieden die Umstände sind, in denen Erkenntnis gewonnen werden muss. Verschieden sind die Menschen, verschieden sind ihre Sinne, verschieden sind die affektiven Zustände, verschieden ist die Bildung, verschieden sind die Gesetze, die Sitten und die Geschichten, die sich die Menschen erzählen – wie soll in dieser Diversität eine endgültige Aussage gemacht werden?

Timon von Phleius, der griechische Philosoph und Satiriker aus dem vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, formulierte drei Fragen, die auch Martin Heller leiten: Wie sind die Dinge? Wie haben wir uns zu ihnen zu verhalten? Welchen Erfolg kann unser Verhalten haben? In den Antworten treffen sich die beiden, der Grieche und der Schweizer, über die Jahrhunderte hinweg: Die Dinge sind unbeständig. Wir dürfen unseren Wahrnehmungen und Vorstellungen nicht trauen. Und was könnte der Erfolg dieses ewigen, unablässigen Zweifels sein? Freude an der Unruhe? Die Lust am Stören, an der Provokation?

Genau das Gegenteil ist der Fall, und um dies zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass Martin Heller in seinem Leben einige vollkommen aussichtslose Projekte zum Erfolg geführt hat. Er hat sich Aufgaben gestellt, deren Scheitern zu Beginn eine ausgemachte Sache schien. Bevor Martin Heller die Künstlerische Leitung der Expo 02 übernahm, waren die Konzepte begrifflich so aufgeblasen wie inhaltsleer und finanziell unbezahlbar. Das Mass an politischer und organisatorischer Inkompetenz übertraf alle Vorstellungen. Im Angesicht grosser Herausforderungen zeigt die Schweiz eine grundlegende Neigung zu Selbstüberschätzung und Ignoranz, eine Erfahrung, die man damals und auch wieder bei der Bewältigung der Pandemie machen konnte. Die Expo, deren wesentlichstes Ziel die nationale Kohäsion hätte sein sollen, wurde zum Spaltpilz.

Im Gezänk rauchte er seine Zigarillos

In diesem ganzen Gezänk rauchte einer seine Zigarillos, schwieg und blieb ruhig, und später fragte man sich, mit welcher Methode er dieses Selbstmordkommando zu einer vitalen nachhaltigen und inspirierenden Erfahrung für mehr als zehn Millionen Menschen und eine ganze Generation hatte machen können. Es hat mit seinem Skeptizismus zu tun. Denn das Ziel der skeptischen Lebensführung besteht in der aphasia, die dem Gewäsch und dem Geplauder das Schweigen und die Sprachlosigkeit entgegenhält. Sie erst ermöglicht das Zuhören und damit die Einsicht in die Beschränktheit der eigenen Erkenntnis. Das Resultat der aphasia liegt in der ataraxia, in der Ruhe des Geistes, der Voraussetzung für jenes Handeln, das sich befreit von Ideologie und Aktivismus. Dieses sinnstiftende Handeln sucht er, danach richtet er sich aus, der Skeptiker Martin Heller. Und in diesem Bestreben, in dieser Haltung wird er zum Vorbild, sie habe ich von ihm gelernt.

Hinweis

Der Schriftsteller und Dramaturg Lukas Bärfuss ist 2014 mit dem Schweizer Buchpreis und 2019 mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet worden. Der vorliegende Text ist eine gekürzte Fassung des Nachworts für ein Buch mit Texten von Martin Heller, das im Frühjahr 2022 im Verlag Scheidegger & Spiess, Zürich, erscheinen wird.