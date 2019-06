Die zwei neuen Direktorinnen des Kunstzeughauses Rapperswil sagen: «Wir sind keine Troubleshooterinnen»

Céline Gaillard und Simone Kobler besuchten beide die Kantonsschule Wattwil und stammen ursprünglich aus Jona. Während des Studiums der Kunstgeschichte und Geschichte an der Universität Zürich trafen sie sich wieder und wurden Freundinnen.

Die 32-jährige Céline Gaillard arbeitete sieben Jahre am Kunstmuseum

St. Gallen. Die 33-jährige Simone Kobler arbeitete drei Jahre für das Vögele-Kulturzentrum in Pfäffikon und zuvor am Kunstmuseum Chur. 2018 ist ihr erstes gemeinsames Projekt, eine Monografie über den Künstler Piero Del Bondio, erschienen. (gen)