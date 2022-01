Literatur Rachel Cusks neuer Roman liest sich spannend: Die Sehnsucht nach Kunst tötet darin die Liebe Rachel Cusks neuer Roman «Der andere Ort» ist ein spannendes Spiel mit ihrem grossen Thema: Macht und Unterwerfung im Geschlechterkampf. Diesmal wird ein angehimmelter Künstler zum Trauma.

Rachel Cusk am Ascona Literaturfestival im November 2021. Maria Moratti / Getty Images Europe

Auch in ihrem neuen Roman «Der andere Ort» sind es wieder markante Sätze, die in Rachel Cusks Erzählwelt hineinziehen: «Macht besteht zu grossen Teilen aus der Fähigkeit zu erkennen, wie bereitwillig andere sie einem überlassen.» So schreibt eine Frau namens M in einem langen Brief an einen vertrauten Menschen namens Jeffers.

Rachel Cusk: Der andere Ort. Roman. Suhrkamp, 206 S. Zvg / Aargauer Zeitung

M ist nicht mehr jung, sie hat viel hinter sich, aber hat nun mit ihrem späten Ehemann Tony in einem schönen, meernahen Gelände abseits der Welt genau jenen Rückzug geschaffen, der sie erfüllt und der ihr eine Ruhe gibt, die sie nie hatte.

Eine Ruhe allerdings, an die sie selbst Hand legt, als sie in das kleine Gästecottage den berühmten Maler L einlädt, dessen Bilder sie in existenzieller Weise umtreiben. Sie haben in ihr ein «Gefühl der Verbundenheit geweckt, gerade so, als hätte ich plötzlich meine wahre Herkunft entdeckt».

Die Erzählerin will sich in der Kunst auflösen

Als L in unangekündigter Gesellschaft einer jungen Frau tatsächlich anreist, wird er zum rücksichtslosen Nutzniesser nicht nur der ihm erwiesenen Gastfreundschaft, sondern tritt offensiv, ja zerstörerisch ein in M`s und Tonys Welt. So klar M dies sieht und die eigene Kränkung realisiert, kann sie sich dennoch nicht von der Sehnsucht distanzieren, die L`s Kunst bei ihr ausgelöst hat, und die sie als «Sehnsucht nach Auflösung» beschreibt.

In dieser Thematik erkennt die Leserin dann eine der Grundfragen wieder, die auch Rachel Cusks Roman-Trilogie «Outline»/ «Kudos»/ «Transit» bestimmt hatte: Ist es nicht das Wesen der Kunst, dass sich der Künstler, die Künstlerin völlig in ihr auflöst? Die Ich-Erzählerin der Trilogie war vollständig hinter den Geschichten verschwunden, die ihr zustiessen und die sie mit der neutralen Distanz der Beobachterin wiedergab.

Auch Cusks Geschichte löst sich im realen Vorbild auf

In «Der andere Ort» löst Cusk nun ihren eigenen Plot in einer anderen, historisch verbürgten Geschichte auf. Im Anhang schreibt sie: «‹Der andere Ort› verdankt sich ‹Lorenzo in Taos›, Mabel Dodge Luhans Erinnerungen an die Zeit, die D.H. Lawrence 1922 als ihr Gast in Taos, New Mexico, verbrachte.»

Mabel Dodge Luhan, geb. 1879, war eine reiche Kunstmäzenin ihrer Zeit, die in Florenz, New York und schliesslich in Taos Salons begründete und viele Künstler förderte. Tatsächlich war sie in vierter Ehe mit Tony Luhan, einem Pueblo, verheiratet; tatsächlich liess sie sich auf eine Affäre mit ihrem Gast, dem berühmten D.H. Lawrence ein.

Cusk nutzt nun diese Vorlage von Luhans Erinnerungen nicht nur für die Frage nach der künstlerischen Identität, sondern auch für ihr anderes grosses Thema des Geschlechterkampfs als oft zerstörerisches Spiel von Macht und Unterwerfung.

Wieso gibt M dem sie kontinuierlich zurückweisenden L eine Macht, die ihr eigenes Leben aus den Angeln zu heben droht? «Die Abgehobenheit der Kunst fühlte sich plötzlich an wie meine eigene Abgehobenheit, wie die grösste, kälteste Distanz in der Welt, die mich von wahrer Liebe und Zugehörigkeit trennte.» Es ist ein dramatisches, auch folgenreiches Spiel um Kunst und Leben, das Cusk hier spannend gestaltet.