Filmfestival Venedig: Wenn Populisten das Kino lieben Der ultra-rechte Meinungsmacher Steve Bannon hat in Venedig einen Doppelauftritt. Die grösste Aufmerksamkeit erregt jedoch der TV-Streamingdienst Netflix mit seinen Filmen. Daniel Kothenschulte

Die Schauspielerin Natalie Portmann spielt die Hauptrolle in «Vox Lux».

«Als Filmemacher liebe ich die Monster», bedankte sich der kanadische Meisterregisseur David Cronenberg am Donnerstag beim Filmfestival in Venedig für seinen Ehren-Löwen.

«Dieser Löwe mit den Flügeln ist ja auch ein Monster. Ein Monster der Kunst. Und es kämpft für diese Kunst.»

Die hat auch in der 75. Jubiläumsausgabe viele Gesichter. Der amerikanische Dokumentarfilmer Errol Morris bekam schon manchen Unsympathen vor die Kamera. Weltbekannt machte ihn 1999 «Mr. Death», das Porträt eines Reparateurs für elektrische Stühle, der gerade dabei war, sich eine zweite Karriere als Holocaust-Leugner aufzubauen. Nun hat Morris seinen Film «American Dharma» nach Venedig mitgebracht und das leibhaftige Sujet gleich mit, den ehemaligen Trump-Berater Stephen Bannon. Auch diesmal gelingt es Morris, bei seinem Interviewpartner Unmenschliches freizulegen: Bannon erhofft sich nicht weniger als einen Systemwechsel, was nichts anderes heisst als den Untergang der amerikanischen Demokratie. «Ich möchte alles niederbrennen.»

Netflix-Film ist Titelanwärter

In Venedig ist aber vor allem ein Global Player in aller Munde: Netflix. Gleich vier Filme schickte der TV-Streamingdienst in den Wettbewerb. Darunter den bislang aussichtsreichsten Anwärter auf den Goldenen Löwen, Alfonso Cuarons «Roma». Jeder einzelne davon ist sehenswert, doch die Kino- und Festivalbranche fürchtet um ihr wirtschaftlich kostbarstes Privileg, die Leinwandpremiere. Vergeblich forderte die internationale Vereinigung der Art-House-Kinos das Festival auf, die Filme aus dem Programm zu nehmen.

Für die Cinephilen stellen sich dagegen andere Fragen: Verliert der Autorenfilm seine besten Künstler an einen Major Player, dem es möglicherweise nur um den kurzfristigen Prestigegewinn geht? Und hat die neue Industrie eigene ästhetische Vorlieben? Eines lässt sich bereits feststellen: Die Präferenz der Streamingdienste für lange, dem Serienfernsehen ähnliche Formate, ist ein neuer Trend. Die meisten Wettbewerbsfilme haben eine Laufzeit deutlich über zwei, manchmal sogar drei Stunden. Nicht, dass sie im Kino nicht zur Wirkung kämen. Doch wenn das Heimkinopublikum sie lieber in kleinen Teilen als im Stück ansieht, werden daraus eben kleine Fernsehserien.

Diesen Eindruck hinterliessen sowohl der makaber-visionäre Coen-Brüder-Western «The Ballad of Buster Scruggs» als auch Paul Greengrass’ künstlerisch konservativer Terror- und Gerichtsfilm «22 July» über den Massenmörder Anders Breivik. Auch Brady Corbets «Vox Lux» beginnt mit einem Amoklauf. Eine 14-Jährige überlebt schwer verletzt ein Schulmassaker, schreibt darüber ein Lied, das die Nation bewegt – und wird zum Superstar. Natalie Portman spielt sie als Erwachsene, Nachwuchsstar Raffey Cassidy erspielt sich grosse Chancen für den Darstellerpreis in der Doppelrolle des Teenagers und seiner späteren Tochter.