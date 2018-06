Was Angela Merkel mit König Philipp IV. verbindet Lesbar Kunst

Kia Vahland Ansichtssachen, Insel, 110 S., Fr. 21.–

Sie sieht in Giorgiones Venus die Meisterin einer Musse, nach der sich in unserer 24-Stunden-Gesellschaft viele sehnen. Und erklärt, was der spanische König Philipp IV., gemalt von Diego Velazquez, mit Angela Merkel zu tun hat (beide sind Meister des Understatements). Die Kunstkritikerin Kia Vahland versteht sich darauf, Meisterwerke der Kunstgeschichte in die Gegenwart zu holen. In der legendären Reihe der Inselbücherei ist eine Auswahl ihrer in der «Süddeutschen Zeitung» publizierten Bildbetrachtungen erschienen. Etwas banal scheint zwar der Bogen, den die Autorin von Lorenzo Lorettos Renaissancegemälde «Mariä Verkündigung» zu den Terroranschlägen von Paris, Berlin und London schlägt. Sie subsumiert beides unter dem Kapitel «einschneidende Nachrichten, die unser Leben verändern». Bitterböse sind hingegen ihre Betrachtungen zum Vanitas-Stillleben des holländischen Altmeisters Pieter Boels. Im Gegensatz zu Donald Trump und dessen Vorliebe für goldene Lifttüren sei den Zeitgenossen im Absolutismus die Endlichkeit alles irdischen Wohlstands bewusst gewesen.

Frank Zöllner Leonardo da Vinci, Taschen, 272 S., Fr. 42.–

Für 450 Millionen Dollar erhielt der Louvre Abu Dhabi letztes Jahr den Zuschlag für den «Salvator» Leonardo da Vincis. Das Gemälde ist damit das teuerste jemals an einer Auktion verkaufte Kunstwerk. Der Da-Vinci-Experte Frank Zöllner lässt sich davon nicht beeindrucken. Nüchtern und kenntnisreich analysiert er das Rekordgemälde in der erweiterten Neuauflage seiner Publikation mit allen Gemälden des Renaissancegenies. Zum einen bezweifelt Zöllner stark, dass der «Salvator» eine eigenhändige Arbeit da Vincis ist, zum andern kritisiert er die daran vorgenommenen Restaurierungen. Als für die Leonardo-Forschung viel spannender erachtet es der Kunsthistoriker, dass eine Infrarotreflektografie der «Anbetung der Heiligen drei Könige» kürzlich ergeben hat, dass da Vinci die rund 70 Figuren freihändig und ohne Verwendung eines Kartons aufgetragen hatte. Entlang der Biografie des Künstlers erläutert Zöllner den Kontext der Entstehung der nur rund 20 erhaltenen Gemälde. Ein Buch für alle, die sich vertieft mit da Vinci auseinandersetzen wollen.

Christina Genova