Schweizer Pop Und jetzt im Chor: Dabu Fantastic müssen nicht mehr cool sein Dabu Fantastic sind eine der erfolgreichsten Schweizer Bands. Am neuen Album hat auch Nik Hartmann mitgebastelt.

Dabu Bucher (rechts) und DJ Arts sind die Kern-Band von Dabu Fantastic. Steve Wenger Photography

Wie schnell die Welt erodieren kann, erleben wir gerade jetzt schmerzhaft. Die vermeintliche Machtlosigkeit dieser Tage hat nun Dabu Fantastic in ein Lied gegossen – geschrieben längst bevor Schüsse krachten und Raketen explodierten. «Wiso hät mi niemert gweckt?», singt Dabu Bucher in einer Ballade. Es soll ein Weckruf sein, damit nicht immer erst nach dem Knall protestiert, sondern schon vorher gehandelt wird. «Wiso hät mi niemert gweckt?/Zum au Iistah gäg di Gsetz?/Zum go zeige, was es bruucht/ dass es eus nöd alli lupft?», singt der Zürcher.

Was klagend beginnt, endet im Erlösungsgospel. Ab auf die Strasse. Universell singbar für Klimakatastrophe und Krieg. Der Song Nummer 7 auf dem Album «So Easy» steht so sinnbildlich für zwei Dinge, die Dabu Bucher wichtig waren bei der Entstehung der Platte. Erstens: das Ende der Coolness. Während sich viele Bubbles in Polit-Aktivismus überbieten, braucht es Mut, die eigene Trägheit zu thematisieren. «Früher habe ich mir immer überlegt, was ich machen muss, damit auch noch meine Freunde in den hippsten Kreisen von Zürich meine Lieder cool finden», sagt Bucher, der derzeit auch bei der Schweizer Ausgabe von «Sing meinen Song» zu sehen ist. Zuerst habe es Mut gebraucht, auf diese Coolness zu verzichten, «aber kaum hatte ich diese Wand mal durchschlagen, flossen die Texte viel natürlicher».

Vorhang auf für Chormusik

Die zweite Neuerung ist ebenfalls keine, die einen sonderlich coolen Ruf hat: Chorgesang. «Ich habe gemerkt, dass mich dies wahnsinnig berührt», sagt Bucher, der zusammen mit DJ Arts den Kern der Band bildet. «So kamen wir auf die Idee, Chormusik mit Mundart-Pop zu verbinden. In dieser Art gab es das noch nicht.» Immer wieder tauchen Elemente aus dem Chorgesang auf der Platte auf. Manchmal tatsächlich eingesungen mit einem Chor (dem Luzerner Chor Molto Cantabile), teilweise aber auch durch das Vermehrfachen der eigenen Stimmen.

Im Kern bleibt es aber ein Popalbum. Zwar ist das Bemühen für mehr Volkstümlichkeit und die choralen Elemente spürbar, aber es bleibt Dabu Fantastic. Vielleicht einen Tick ernster und einen Tick ruhiger. Ein Hit wie ihr «Angelina» findet sich auf «So Easy» nicht. Es sind solide Popsongs. «Männerchor und Frauechor» ist ein gmögiges Lied über die Vereinskultur, «Di Falschi» ein Liebeslied voller Verletzlichkeit, und «Niemert Gweckt» wurde bereits weiter vorne im Text gelobt. Daneben hat es auch seichtere Nummern.

Das Gespür für die Schweiz

Spannend lesen sich die Namen der Mitwirkenden. Neben den üblichen Verdächtigen aus dem Musikbusiness taucht da auch Nik Hartmann als Co-Produzent auf. Einen «Beobachter von aussen» nennt Bucher Hartmann. «Wir brauchen das. Ich sage dem unseren ‹Hater›», so Bucher. Die Rolle des Haters: Dabu Fantastic auf den Boden der Tatsachen zurückholen, auch mal sagen, wenn etwas nicht gut ist. «Gerade nach dem Songschreib-Prozess hatte ich durchaus ein gutes Selbstbewusstsein», lacht der 41-Jährige.

Was Hartmann neben dem Hater auch ist: die Personifizierung des schweizerischen Durchschnitts. Der Wanderer der Nation. «Ich glaube schon, dass Nik spürt, was die Schweiz mag und was funktioniert», sagt Bucher. Zusammen haben sie an den Texten gefeilt. «Teilweise hat er aber auch gesagt: ‹Da müssen wir nichts machen, das müsst ihr exakt so belassen.›»

All die Prozesse sind «So Easy» nicht anzuhören. «So unkompliziert lief noch keine Plattenproduktion», sagt Bucher. Jetzt geht es auf Tour durch die Schweiz. «Ich habe mega Bock zu spielen», sagt Bucher. Und wenn am Ende alle nur die alten Hits hören wollen? Bucher lacht: «Ich freue mich immer, diese zu spielen. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass die neuen Songs ein Publikum finden werden.»