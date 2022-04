Ukrainekrieg Tod des litauischen Regisseurs Mantas Kvedara­vičius: So gut ist sein Film über Mariupol Mantas Kvedaravičius schuf mit seinem Film «Mariupolis» ein eindrückliches Zeugnis. Für die Fortsetzung wurde er von russischen Soldaten hingerichtet.

Er wurde nur 45-jährig: Der litauische Regisseur Mantas Kvedara­vičius. Bild: Imago

Die Kamera ist auf ein Einschussloch gerichtet. Wir sehen Fischer beim Fischen, einen Schumacher beim Schustern, Soldaten beim Hantieren mit Waffen. Sie befinden sich in der Stadt Mariupol nach der Besetzung der Ostukraine durch russische und prorussische Truppen 2014. Der litauische Filmemacher Mantas Kvedara­vičius dokumentiert in seinem sehr sehenswerten Film «Mariupolis» den Alltag in einer schon damals belagerten Stadt.

Unaufgeregt fängt Kvedara­vičius’ Kamera eine Bevölkerung bei ihren Tätigkeiten ein, die unter dem Eindruck der Bedrohung lebt und sich damit arrangiert.

2016 lief «Mariupolis» an der Berlinale, nun gibt es ihn frei zugänglich im Streaming auf der Mediathek des deutsch-französischen Kultursenders Arte.

Sinnbild von Belagerung und Brutalität

Nach Ausbruch des Ukrainekriegs im Februar reiste Kvedara­vičius erneut nach Mariupol. Rasch wurde die Stadt im Osten der Ukraine zum Sinnbild für Belagerung, Brutalität, Bombardements. Zeugenaussagen und Berichte deuten auf ein Leben in der Hölle für die in der eingekesselten Stadt verbliebenen Bewohner.

Der litauische Regisseur wollte nun sein Zeitzeugnis von der Besetzung 2014 mit einer Fortsetzung ergänzen. Bis er Anfang April starb, «mit der Kamera in der Hand», wie sein Kollege, der russische Filmemacher Vitaly Mansky, auf Facebook schrieb.

Unaufgeregt und eindringlich: «Mariupolis» (Trailer). Quelle: Youtube

Kvedara­vičius’ gewaltsamer Tod erinnert etwa an den Fall Christian Póveda, der vor über zehn Jahren für seinen Dok «La vida loca» über die berüchtigte Gang in El Salvador, die Mara 18, das Leben liess. Mit dem Resultat unzufriedene Gangmitglieder erschossen den französischen Filmer. Wie einige seiner Protagonisten landete Póveda selbst mit mehreren Kugeln im Kopf in einem Strassengraben.

Raketenangriff oder Gefangennahme

Auch Kvedara­vičius’ Arbeit endete nun auf tragische Weise. Zunächst war die Rede davon, Kvedara­vičius sei während eines Raketenbeschusses der Stadt gestorben, als er fliehen wollte.

Berichte litauischer Medien und Aussagen von Kvedara­vičius’ Frau, der es gelungen sein soll, den Leichnam aus Mariupol zu bergen, deuten aber darauf hin, dass der Regisseur von russischen Soldaten gefangen genommen und später hingerichtet wurde.

Kvedara­vičius wurde 45 Jahre alt und hinterlässt neben seiner Frau zwei Kinder.