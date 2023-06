Tour verschoben «Schwere bakterielle Infektion»: Madonna musste auf der Intensivstation behandelt werden Popstar Madonna musste auf die Intensivstation in einem New Yorker Spital eingeliefert werden. Laut ihrem Manager sei sie mittlerweile ausser Gefahr, doch ihre Tour muss sie verschieben.

Madonna bei ihrem letzten Auftritt in Zürich, 2015. Auf ihrer geplanten «Celebration» Tour waren keine Auftritt in der Schweiz geplant. Bild: Keystone

Madonna ist seit Samstag im Spital. Wie ihr Manager, Guy Oseary, berichtet, wurde die Sängerin am vergangenen Samstag bewusstlos in New York aufgefunden. Laut «Page Six» musste sie gar für eine Nacht intubiert werden, bevor der Schlauch entfernt werden konnte. Mittlerweile sei sie stabil und erhole sich, bleibe aber bis auf weiteres unter medizinischer Beobachtung.

Madonnas Tochter Lourdes sei die ganze Zeit an ihrer Seite gewesen. Wie ihr Manager auf Instagram schreibt, habe sich bei dem Popstar «eine schwere bakterielle Infektion entwickelt.»

Ihre «Celebration» Tour, die sie Anfang des Jahres angekündigt hat, wird bis auf weiteres verschoben. Nächsten Monat wäre der Startschuss in Kanada gefallen, womit sie eigentlich ihre 40-jährige Musikkarriere feiern wollte. «Im Moment müssen wir alle Verpflichtungen pausieren, einschliesslich der Tour», schrieb Oseary. «Wir werden weitere Details, inklusive eines neuen Datums, mitteilen, sobald wir sie haben.» (zen)