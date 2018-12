Die zehn besten Bücher international Hansruedi Kugler

Annie Ernaux hat den Roman des Jahres 2018 geschrieben.

Starke Französinnen auf den vorderen Rängen

Annie Ernaux: Erinnerung eines Mädchens (Suhrkamp) T.C. Boyle: Good Home. Stories (Hanser) Virginie Despentes: Das Leben des Vernon Subutex(Kiepenheuer&Witsch) Michael Ondaatje: Kriegslicht (Hanser) Francesca Melandri: Alle, ausser mir (Wagenbach) Anja Kampmann: Wie hoch die Wasser steigen (Hanser) Fernando Aramburu: Patria (Rowohlt) Serhij Zhadan: Internat (Suhrkamp) Arno Geiger: Unter der Drachenwand (Hanser) James Baldwin: Von dieser Welt (dtv)

Kein Nobelpreis aber viele Höhepunkte

Kein Nobelpreis für Literatur! 2018 geht ein als Jahr ohne globalen Literaturstar. Macht nichts, hätte sich Philip Roth wohl gedacht. Der im Mai verstorbene US-Autor stand viele Jahre auf der Favoritenliste, erhalten hat er den Nobelpreis nie. Deshalb nochmals lesen: «Amerikanisches Idyll» (1997).

Ein später Höhepunkt des Literaturjahres war Annie Ernaux’ «Erinnerung eines Mädchens». Wie sie ihre Scham recherchiert, als junge Frau vor über 50 Jahren ein verliebtes Sexobjekt gewesen zu sein, ist brillante Milieu- und Gesellschaftsstudie und Bewältigungsliteratur in einem.

Und noch eine Französin gehört in diese Bestenliste: Virginie Despentes mit ihrer Romantrilogie über die Generation der 50-Jährigen, mit viel Sex und Rock ‘n’ Roll. In «Good Home» bewundert man T.C. Boyle auf der literarischen Kurzstrecke. In den besten Storys führt er eine Handlung auf wenigen Seiten hypnotisch zusammen und lässt sie in einem Schock kulminieren: Da vergisst etwa ein Lieferfahrer die Transplantationsleber im Auto, während er Verschüttete aus einer Lawine rettet.

