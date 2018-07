Blue Balls: Tolle Stimme mit Servicekalkül Melody Gardot mag sich stilistisch wenig bewegen. Ihre Stimme gibt dem Konzert jedoch viele Reize. Eine Enttäuschung ist hingegen Tom Odell, der erstmals in Luzern aufgetreten ist. Roman Kühne

Melody Gardot konzentrierte sich im KKL wohltuend ganz auf die Musik. (Bild: Pius Amrein, 25. Juli 2018)

Irgendwie passen ihre Konzerte und die Vermarktung nicht zusammen. Auf Melody Gardots aktueller CD «Live in Europe» ist es vor allem ihr blosser Hintern, der die Blicke auf sich lenkt. Nur eine Gitarre hängt auf der komplett enthüllten Silhouette.

Dies symbolisiere die «Nacktheit des Künstlers vor seinem Publikum, die totale Offenheit und schamlose Hingabe», schrieb etwa das deutsche Magazin JazzEcho dazu. Hier wird vergessen, dass Melody Gardot schon ihre letzte CD «Currency of Men» (Währung der Männer) in einer Boutique in Marais in Paris durch Aktmodelle präsentierte. Mit Frauen, die sich praktisch hüllenlos auf einem Ferrari räkelten.

Klar kann man auch dies als eine ironische Anspielung auf den Plattentitel lesen. Und doch passt jene kalkulierte, plakative Effekthascherei nicht so recht zu den Konzerten der zierlichen Frau. Oder eben doch? Der Auftritt von Melody Gardot am Blue Balls Festival in Luzern vom Mittwoch kann diese Frage nicht schlüssig beantworten.

"Wildere" Songs als Höhepunkte



Eitel und aufgeblasen ist ihr Auftritt sicherlich nicht, kalkuliert und auf Publikumserwartungen zugeschnitten schon. Im Zentrum steht und thront ihre Stimme. Die Zugabe «Over The Rainbow» ist wie eine Synthese des ganzen Konzertes. Ihr samtenes Organ, ein geheimnisvolles Knistern, webt und prägt das Stück. Die menschliche Stimme als sensuelle Reflexion, unergründlich und konstant geheimnisvoll. Es ist der perfekte Chill-Sound.

Gepaart mit ihrer tonalen Sicherheit, auch ohne Instrumentalbegleitung wandert sie durch die Modulationen, entwickelt sich eine verführende Mischung. Der Tonumfang der Amerikanerin ist enorm, die klangliche Zähmung schlichtweg perfekt.

Die Band ist da oft nur noch eine Beigabe, die vier Musiker bleiben in ein enges Korsett gepresst. Nur selten dürfen sie ausbrechen, auch ihre Fertigkeiten zeigen. So etwa im Eröffnungsstücke «The Rain», wo ein pulsierender Bass, freie Drums und wenige Akkorde von Gitarre und Cello einen fast experimentellen Jazzkeller-Einstieg zeichnen. Darüber legt Melody Gardot eine leichte Improvisation, treffsicher, schwerelos, mit rauchiger Basis. Diese «wilderen» Stücke sind die Höhepunkte des Abends: «Les étoiles», wo die Band im Stile einer Gipsy-Combo die französische Strassenmusik zelebriert. Oder das mystische «Morning Sun». Der Anfang ist rätselhaft, ein keltisches Vibrieren. Die Intensität nimmt zu, bricht aus, gibt Drummer und Gitarrist Auslauf und Erfüllung.

Von solchen Stücken hätte man sich mehr gewünscht. Vieles bleibt jedoch auf den Publikumsgeschmack ausgerichtet. Oder auf das, was man dafür hält. Denn es zeigt sich – durchaus nicht zum ersten Mal – dass das Luzerner Publikum auch für das «Überraschende» zu haben ist. «Deep Within The Corners Of My Mind» – eine etwas langweilig vorgetragene Liebesballade und von Melody Gardot als «das, was ihr erwartet» vorgestellt – mag die Zuschauer hingegen nicht recht erwärmen. Auch sonst gibt es am Abend wenig Überraschendes. Nimmt man ihre erste CD «Worrisome Heart» zur Hand, stellt man fest, dass sich in den letzten 10 Jahren musikalisch fast nichts bewegt hat.

Etwas weniger Berechnung, etwas mehr Freiheit

Dies ist der Wermutstropfen in einem sonst ausgezeichneten Konzert. Schade, denn das Potenzial zu mehr Freiheit, zu Songs, die auch etwas aus dem Moment entstehen, ist bei dieser Sängerin absolut vorhanden. Aber so bleibt es primär Gardots spezielle Stimme, die das Konzert zum Vergnügen macht. Für einen unvergesslichen Abend bräuchte es jedoch weniger kalkulierte Serviceleistungen und mehr Innovationskraft, ja Vertrauen in die Entdeckerfreude des Publikums.

Ein Kontrast zu Melody Gardot bildet das Konzert des Briten Tom Odell im praktisch vollen Luzerner Saal. Seine leicht nasale, oft gepresste Stimme sowie die Trivialität der Stücke sind ein mässiges Vergnügen. Es bleibt nebulös, wieso sein letztes Album es in der Schweiz auf den zweiten Hitparadenplatz schaffte. Nur noch in England war er ähnlich weit vorne postiert. Wie es eine Zuschauerin richtig bemerkte: «Gesang genügend, gepaart mit dem Aussehen erreicht er ein Gut.» Der Kritiker jedenfalls besuchte nach fünf Songs lohnendere Gefilde, wie das Action-Painting von Clara Cabrera auf der Plaza vor dem KKL.