Tipp der Woche Podcast «Winnetou ist kein Apache»: Darf man noch Indianer spielen? Karl May ist mit seinen Winnetou-Büchern bis heute der wohl meistverkaufte deutsche Autor. Darf man die Geschichten heute noch bei Winnetou-Festspielen vor Tausenden Menschen auf die Bühne bringen?

Pierre Brice ist die Verkörperung Winnetous. Doch die wahren Apachen sehen gar nicht so aus. Getty

Winnetou ist stolzer Indianer-Häuptling – aber eben kein Apache, mehr Märchenfigur, ein Kult gewordenes Klischee. Die Kritik am indigenen Helden vieler Kindheiten ist schonungslos. Darf man Karl Mays Geschichten noch erzählen, heute, wo die Debatten um Rasta-Frisuren, Elvis' musikalische Wegbereiter und kulturelle Aneignung längst Europa erreicht haben?

Das fragt nicht irgendwer, sondern Ben Hänchen. Seit 30 Jahren steht er auf der Bühne als Old Shatterhand, als Indianer und als Winnetou. Sein Vater hat im sächsischen Bischofswerda die «kleinsten Karl-May-Spiele Deutschlands» gegründet. Wäre die Antwort also «Nein», bräche die gesamte Lebensgrundlage der Familie zusammen «wie die DDR», sagt Vater Hänchen.

Mit dem Soundtrack des legendären Films von 1963 unterlegt, begibt sich Ben Hänchen in seinem Podcast auf eine schmerzhafte Reise. Ihn begleitet dabei die junge, «woke» Journalistin Linda Schildbach. Hänchen begegnet Fans und dem Direktor des Karl-May-Museums. Er stellt sich der Kritik der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Mithu Sanyal («Identitti»), und den Vorwürfen Indigener.

Solche Vorwürfe sind indes kein neues Phänomen. Vor 50 Jahren lehnte Sacheen Littlefeather im Namen von Bürgerrechtsaktivist Marlon Brando einen Oscar ab und klagte die klischierte Darstellung von Indigenen in Hollywood an. Das Publikum war empört, Western-Star John Wayne erbost. Die Akademie entschuldigt sich bei Littlefeather, nun, 50 Jahre später. «Wir Indigene sind sehr geduldige Menschen», sagt die Apachin. Glück gehabt. Und so viel vorweg: Die nächste Saison Karl-May-Spiele wird nicht abgesagt. Anna Raymann