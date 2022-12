Tierisches Leben Kolumne: Ich wär so gern ein Schneehase Er ist so alt wie das Mammut und lebt noch immer. Unsere Kolumnistin fordert mehr Respekt für den Überlebenskünstler Alpenschneehase. Denn vergessen wir nicht, auch er ist ein Familienmensch.

Keystone

Nichts als Schnee, endlos weisse Weite! Im Licht der Sonne ein Funkeln und Gleissen. Ich liege in meiner Grube, blinzle in die Felsen hinüber zum Lötschenpass, meine Ohren spielen mit dem Wind. In nächster Nähe dösen andere, Teile meiner grossen Verwandtschaft, meine zahlreichen Kinder. Sie kommen so schnell nacheinander zur Welt, dass ich mich kaum noch an ihre Väter erinnere. Als Alpenschneehase bin ich Familienmensch.

Die Ruhe im Gelände war selten so tief. Keine Störenfriede auf Brettern, kein Wandern, kein Klettern. Im Tal liegt kein Schnee, auf den Skihängen liegt kein Schnee, er fehlt bis weit in die Höhe. Der Friede der leeren Hänge ist eine Erfahrung, von der ich nicht genug bekommen kann. Das Fernbleiben der Menschen könnte ewig dauern.

Doch was, wenn auch hier oben kein Schnee mehr fällt, oder später oder weniger als sonst? Wenn die Schneeschmelze immer früher beginnt? Sommers ist mein Fell braun, im Winter wird es strahlend weiss, hell bis auf die Ohrspitzen. Das Weiss ist Tarnung, die ohne Schnee mein Verhängnis würde. Fehlt der Schnee, und ich bin schon weiss, ist er bereits geschmolzen, und ich bins noch immer – nicht auszudenken.

Als Weisser in einer braungraugrünen Landschaft bin ich der Liebling auf dem Speisezettel von Raben, Greifvögeln oder dem Fuchs. ­Re­spektlose Bande! Keiner dankt es, dass ich aus der Eiszeit stamme, und anerkennt meinen jahrtausendalten Überlebenswillen und meine Anpassungsleistung. Hey, ich bin ein cooles Relikt aus einer Zeit, als Menschen noch nicht einmal als Fische im Wasser paddelten! Jeder einzelne Zahn, jeder beliebige Knochen meiner Zeitgenossen von früher, Mammut und Wollnashorn, werden verehrt wie Reliquien. Als Schneehase aber werde ich weder geschont noch gefeiert, sondern schlicht und schnöde totgeschossen.

Dabei bin ich modern, zeitgeistig sogar, ich habe das Energiesparen im Blut. Heizung drosseln, Licht aus! Niemand braucht es mir vorzuschreiben, in Sachen Energieeffizienz bin ich um Nasenlängen effektiver als jede menschliche Erfindung. Kollege Feldhase hat bekanntlich elend lange Ohren und nicht minder lange Beine. Exzentrik wie diese will ich mir nicht leisten. Und kann es auch nicht. Meine exponierten Körperteile, Beine, Ohren, sind kurz, mein Körper kompakt, ein Speicherofen. Meine Pfoten sind breit und stark behaart, damit sinke ich auch im tiefen weichen Schnee nicht ein und kann mich vor Feinden erfolgreicher in Sicherheit bringen. Auch das weisse Winterfell hilft, den Energieverbrauch deutlich zu senken.

Noch weitere Vorzüge meiner Art gefällig? Nicht? Dann äussere ich einen Wunsch zum neuen Jahr und zu dessen gutem Ende: Lasst das Wenige an Schnee den Wenigen, die ohne ihn verloren sind.