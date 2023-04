Tierisches Leben Ich wär so gern ein Wadenstecher! Unsere Kolumnistin liebäugelt bei der aktuellen Weltlage mit der Existenz als Blutsauger. Gründe dafür gibt es viele.

Sieht aus wie eine harmlose Fliege, ist aber ein gemeiner Wadenstecher. Bild: Wikimedia/ Pavel Krok

Heisse Wut im Bauch. Tierisch Lust, zuzustechen! Puh, man hält es im Kopf nicht aus. Meine Augen haben genug gesehen. Und die sehen alles. Bloss Wind machen mit den Flügeln, das allein reicht jetzt nicht mehr. Lange genug habe ich gewartet, einen ewigen Herbst und einen ganzen Winter lang. Nun reicht’s, es ist genug Mist geführt.

Den Managern, Konzernverantwortlichen, Bankerinnen, allen Krisenprofiteurinnen und Kriegsgurgeln will ich jetzt ans Lebendige. Bluten sollen die. Dickes Blut verlieren. Und ich werde es trinken. Ich, der Blutsauger, mach mich hinter die anderen Blutsauger, die Welt-Verderber und -Bankrotteure. Die Temperaturen werden wärmer, es kommt meine Saison. Es ist Flugzeit für den Wadenstecher.

Ich bin ein Wadenstecher, ein Tierchen, das sich bemerkbar macht. Klarer Fall, ich bin eine Fliege, der Name Muscionico legt es nahe: Meine Cousinen und Vettern sind blutsverwandt mit dem Stamm der Muscidae, der Familie der echten Fliegen. Äusserlich harmlos, ein Stubentierchen, mag man glauben. Und das ist mein Vorteil: Kaum ist ein Fenster offen, bin ich mit den anderen im Haus. Mit den Mücken, den Faltern, den Bremsen und mit dem übrigen Geschmeiss. Ich mache den Abflug, ich bin im Haus meiner Opfer, so schnell geht das.

Fliegengitter? Sie haben die Jammerlappen im April noch nicht montiert. Ich fliege durch ihr Fenster, weil ich aussehe wie eine ordinäre, hundskommune, eine lästige, aber treu­doofe Stubenfliege. Aber hallo, ich, eine Stubenfliege? Dass ich nicht lache! Eine Stubenfliege bin ich nicht.

Der Wadenstecher, Erklärvideo. Video: Youtube

Wer es wissen will, hat es schnell raus: Meine Wut ist nicht nur laut, sondern auch gefährlich, mein Flügelschlagen meint Angriff. Der Stechrüssel macht den kleinen Unterschied. Wohl bekomm’s, wenn ich den in mein Opfer ramme. Vorzugsweise in dessen Beine. Das juckt nicht nur, sondern kann, und das macht mich grinsen, tatsächlich heftig unangenehm sein. Für die Gestochenen. Vor ein paar Jahren nahmen Wissenschafter sogar an, dass ich als Wadenstecherfliege verantwortlich sei für die Übertragung des Aids-Virus. Ich fürchte zwar, das war wohl zu viel der Ehre. Doch die Gerüchte und Berichte haben unserer Art mächtig Respekt verschafft.

Wir Blutsauger sind Kosmopoliten. Ganz genau wie die menschlichen Blutsauger auch. Kein Klima und keine Katastrophe, in der wir nicht heimisch werden. Das teilen wir mit den Menschen. Doch das allein ist der Witz noch lange nicht.

Die Sache ist: Menschen machen Mist, mehr Mist und weiteren Mist dazu. Und wir, die Fliegen, leben davon. Mist ist unser Biotop, Mist ist unsere Herkunft und unsere Kinderstube. Wadenstecher sind Emporkömmlinge von tief unten.

Je mehr Menschenmist es gibt, umso mehr gibt es von unserer Art. Menschen und wir leben in einer perfekten Symbiose. Wadenstecher sind die idealen Haustiere. Wir lieben Menschen bis(s) aufs Blut.