Tiere Füttern verboten – Tierparks schneiden alten Zopf ab Nun schliesst auch der Tierpark Bern seine Brotsammelstelle. Selber füttern ist schon lange verboten. Traurig für den Stadtmenschen – gut für die Tiere.

Nah beim Tier: Königs- und Eselspinguine auf ihrem täglichen Spaziergang durch die Aussenanlage im Zoo in Basel. Bild: Georgios Kefalas/KEYSTONE

Für die meisten Wildtiere ist Brot schlecht für die Verdauung: Sein Energiegehalt ist zu hoch. Viele Tierpärke und Zoos haben deshalb schon ihre Altbrot-Sammelstellen geschlossen. Nun schafft auch der Tierpark Bern seine Brotsammelstelle auf den ersten Mai ab. Dass Brot ein ungeeignetes Nahrungsmittel ist, ist allerdings nicht der einzige Grund dafür: Im Brotsammelcontainer wurde in den letzten Jahren immer häufiger verschimmeltes Brot oder sogar Abfall gefunden.

Nicht nur für Zootiere, auch für Stadttauben, Schwäne und Enten ist Brot ungesund – besonders wenn Süssgebäck dabei ist. Ratten und Mäuse hingegen verwerten Brot problemlos: Bei ihnen kann es dadurch zu einer Überpopulation kommen.

Zu viele Menschen kommen auf ein Tier

Das Verfüttern von altem Brot war früher für viele Leute eine schöne Art, mit Tieren Kontakt aufzunehmen und ihnen näherzukommen. Gerade für die Stadtbevölkerung. Ab und zu etwas Brot für ein paar Enten wäre denn auch kein Problem. Doch in der Stadt stimmt das Verhältnis nicht: Viel zu viele Menschen kommen auf die paar Tiere, deren Lebensraum in der Stadt beschränkt ist. Und noch extremer ist es in Tierparks und Zoos.

«Auch wenn das Abgeben von Brot eine Tradition ist, die von vielen geschätzt wurde, gab es auf den Beschluss auch verständnisvolle Kommentare in den sozialen Medien», sagt Doris Slezak, Leiterin Kommunikation im Tierpark Bern.

In den Tierparks und Zoos, einem Bindeglied zwischen Mensch und Tier, hat sich nicht nur bezüglich der Nahrung einiges verändert: Auch die Art der Fütterung wird in vielen Zoos und Tierparks so naturnahe wie möglich gestaltet. Da die Nahrungssuche für Wildtiere ein wichtiger Teil des Tagesablaufs ist, wird kaum noch aus der Hand gefüttert, stattdessen wird das Futter ausgelegt oder sogar versteckt.

Laut Pascal Marty, Kurator Kommunikation beim Zoo Zürich, kann das Füttern aus der Hand bewusst eingesetzt werden, um ein Vertrauensverhältnis zum Tier zu schaffen. Das ist vor allem dann von Nutzen, wenn Tiere einmal medizinisch untersucht werden müssen.

Tiernähe ist auch artgerecht möglich

Um dennoch die Möglichkeit für ein nahes Erleben der Tiere zu bieten, gibt es eine Vielfalt an Angeboten: So kann man domestizierte Tiere wie Ziegen und Schafe streicheln. Kinder können zum Beispiel im Zoo Zürich sogar auf Kamelen reiten. Bei wilden Tieren ist der direkte Kontakt schwieriger. Doch im Zoo Zürich gibt es beispielsweise das Erdmännchenerlebnis: Da kann man zu den Erdmännchen ins Gehege hinein, um aus nächster Nähe bei der Fütterung zuzuschauen.

Auch andere Zoos und Tierparks bieten Möglichkeiten an, um den Tieren näherzukommen. Im Tierpark Goldau können Sikahirsche und Mufflons selbst gefüttert werden, jedoch nur mit dem dort verkauften Spezialfutter. Das wurde spezifisch für diese Tierarten entwickelt. Von dem Spezialfutter wird jeden Tag nur eine begrenzte Menge verkauft, damit die Tiere trotzdem noch im Gelände nach zusätzlicher Nahrung suchen müssen. Im Zoo Basel kann man im Winter mit Pinguinen durch den Zoo spazieren. Ausserdem können im Kinderzoo Kinder ab acht Jahren im Bauernhof-Streichelgehege mithelfen. Angeleitet werden sie dabei vom Pflegepersonal.

Auch wenn das Füttern von Tieren für viele Besucherinnen und Besucher bereichernd war, sagt Pascal Marty:

«Erste Priorität hat immer das Tierwohl.»

Deshalb werden für die Tiere Rückzugsorte geschaffen und auch bei Tierpräsentationen werden sie nicht zum Herankommen gezwungen.