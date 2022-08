Zwischenruf Wir wollen Kunst verstehen – und verstehen Bahnhof. Am Theaterspektakel wird Dummies wie uns vieles klar «Leichte Sprache» in der Kunst hilft zu verstehen, was man sonst nicht kapiert. Am Zürcher Theaterspektakel wird die Probe auf Exempel gemacht. Und? Ja!

Ein bisschen Text und ein Glas Wein wie beim Projekt «Intime Revolution» von Anna Papst und Mats Staub – darauf lässt man sich doch gern ein. Sabrina Weniger

Kunst verstehen? Schwierig, schwierig! Und weil es schwierig ist, anstrengend auch, schauen wir alle lieber in die Röhre, glotzen Netflix, öffnen die Flasche Wein zu Hause und dämmern in die Nacht.

Kunst verstehen, schwierig? Das Theaterspektakel macht’s leichter. Und es muss. Corona hat gezeigt: Ein Theater zu besuchen oder ein Museum, ist zwar eine noble Geste. Doch auch ohne das ist das Leben ganz nett. Was wäre allerdings, wenn? Wenn die Sprache, mit der Spezialisten über Kunst palavern, nicht nur für Eingeweihte verständlich ist? Sondern – Utopie, Utopie – für alle!

Wer kann einen Theaterabend in drei Sätzen beschreiben?

Die Programmankündigung eines Theaterabends wäre dann drei Sätze lang. Nur so als Beispiel. Drei Sätze im Indikativ, fremdwortbefreit und unmissverständlich. Und kein Autor und keine Autorin, Dramaturgin vorzugsweise, die und der sich in pseudo-intellektuellem, theoretisch-philosophischem Gedöns verliert. In drei kurzen Ansagen, Aussagen wird in diesen Tagen auf der Landiwiese eine Theaterinszenierung vorgestellt – und: Wie gefällt Ihnen das?

Versuchen Sie, ehrlich zu sein und Ihre niederen Instinkte nicht zu verleugnen. Denn darum geht es im Theater, im Film, im Museum, in der Kunst überhaupt, darum geht es, auch. Um Gefühle, Instinkte, um Emotionen.

Was halten Sie also von einem Abend, der im Programmheft wie folgt beschrieben wird: «In diesem Stück setzt man Kopfhörer auf. Dann hört man verschiedenen Menschen zu, wie sie über ihre Sexualität sprechen. Dazu trinkt man ein Glas Wein.» Erfüllt diese Ankündigung nicht alle heimlichen Wünsche, die man als Publikum hat? Sex, wenn auch nicht den eigenen. Wein, wenn auch bloss Hauswein. Und dabei die allerbeste Aussicht, unbehelligt zu sein von aufdringlichen Schauspielerinnen und Schauspielern – Mitmachtheater, ächz! – und in Ruhe ganz einfach seinen Spass zu geniessen.

Kopfhörer, Sex und Wein. Mit diesen drei Stichworten lädt das Zürcher Theaterspektakel zu einer Vorstellung ein, die sich «Intime Revolution/Intimate Revolution» nennt. Mats Staub und Anna Papst sind die Autoren, und wer die Ankündigung liest, weiss, was man erwarten darf. Und die Pointe?

In der Kunst sind wir alle Sprachbehindert, denn über Kunst reden, ist schwer

Nach über 40 Jahren unternimmt das Theaterspektakel den Versuch, Programminhalte auch in «leichter Sprache» zu vermitteln. Jahrelang hatte man sich Gedanken über die Zugänglichkeit und die Demokratisierung von Kunst gemacht; an alles und alle wurde gedacht, so scheint es: Menschen mit «kleinem Budget» kommt man finanziell entgegen, Hörbehinderungen und Sehbehinderungen werden mit spezieller Technik egalisiert; Gäste mit eingeschränkter Mobilität können auf Assistenzpersonen zurückgreifen. Doch was ist mit dem Publikum, das der deutschen Sprache nicht mächtig ist, dachte man sich, plötzlich. «Leichte Sprache»! Sie soll auch Fremdsprachigen – und die gibt es tatsächlich – den Zutritt ermöglichen.

Und so kommt es, dass auch Menschen deutscher Zunge- endlich, endlich-, Programmtexte verstehen: «In diesem Stück setzt man Kopfhörer auf. Dann hört man verschiedenen Menschen zu, wie sie über ihre Sexualität sprechen. Dazu trinkt man ein Glas Wein.» Wein, Sex, Unterhaltung: Für solche Versprechungen verlässt man gerne das heimische Sofa! Gibt’s noch Karten?