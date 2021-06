Theater Vor toten Rehen wird gewarnt – Thom Luz baut einen Theater-Unfall «Lieder ohne Worte» heisst der neue Abend des Schweizer Theaterkünstlers Thom Luz. Sein Werk zwischen Konzert, Schauspiel und Musiktheater ist ein beglückendes Ereignis.

Crash-Test mit musikalischem Automobil: Das Ensemble Fhunyue Gao, Mara Miribung, Daniele Pintaudi, Samuel Streiff und Mathias Weibel an der Theater-Unfallstelle. Sandra Then

Am Anfang ist die Bühne leer, am Ende gut bestückt: mit umgekipptem Auto, totem Reh, sich gefährlich loopender Strassenführung und abgesperrter Unfallstelle. Dazwischen lässt Thom Luz, der Schweizer Meister der Nebelschwaden, seine fünf Musikerinnen, Sänger und Schauspieler alles zusammensetzen und gleichzeitig zerstören.

Denn jedem Unfall wohnt ein Neuanfang inne, könnte man in Abwandlung von Hermann Hesses «Stufen»-Gedicht behaupten. Und läge damit gar nicht so falsch, denn an diesem Abend, der seine Premiere in der Zürcher Gessnerallee feierte und danach durch die Schweiz, Österreich und Deutschland reist und nach Frankreich tourt, wird in vielen Stufen viel zertrümmert und neu aufgebaut.

Schweizer Meister der Gratwanderungen

Etwa Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Auch dessen «Lieder ohne Worte», die dem Abend den Titel geben, dienen als Ausgang und Referenzpunkt und erklingt doch fast nie in unverfälschter Form. Sondern mal verzerrt und Zeitverzögert, mal zum Tänzchen veralbert, überdehnt und oft auch einfach nur zerhackt. Sicherlich, Thom Luz’ Akteure beherrschen ihre Instrumente, aber es sind neben Piano und Synthesizer E-Cello und E-Geige. Und es ist ein Theremin, bei dem Hände zwischen zwei Elektroden die Höhe des sirrenden Tones steuern. Wer hier originale Aufführungspraxis an Originalinstrumenten erwartet, ist definitiv fehl am Platz.

Thom Luz wandelt zwischen den Genres, arbeitet an freien Bühnen und grossen Theater-Tankern wie dem Theater Basel, Münchner Residenztheater und Deutschen Theater und der Staatsoper Berlin. Mit seinen Werken zwischen Musik und Schauspiel, zwischen Oper und Konzert wurde er schon dreimal zum Berliner Theatertreffen geladen und gewann er den Schweizer Theaterpreis.

Sein Hauptwerk berichtet vom «Girl from the Fog Machine Factory», und auch sonst kommt er selten ohne Nebelmaschinen aus, die allem die nötige Unklarheit verpassen und vieles im Ungefähren verschwinden lassen. Und doch fordern seine Werke die Zuschauerinnen und Zuhörer, muss man sich einlassen auf dieses verlangsamte, verzögerte Geschehen, muss aufhören, nach Sinn in jedem Detail zu suchen. Sondern sich fallenlassen in den Klang, das oft nur andeutende Spiel, den immer wieder aufschimmernden, Marthaleresken Witz.

Die Musikalität der Unfalls

Wer das schafft, sieht eine philosophisch-musikalische Abhandlung über den Sinn und Unsinn von Schicksalsschlägen, die Unordnung der Ordnung und das «Dickicht der Überrumpelungen» in Leben und Tod. Denn Leben und Sterben haben keinen Sinn, kein Zweck und kein Ziel – und passieren doch. So lautet die Botschaft, die auch in diesen postpandemisch gesegneten Teilen der Welt voller Melancholie und Trauer steckt. Dennoch darf das Lied in allen Dingen nicht fehlen.

Und «in allen Dingen» meint genau das. Denn auch das kleine, feine Auto erweist sich als höchst musikalisch: Es blinkt und leuchtet im Takt und kann sogar mit den Scheibenwischern E-Geige spielen. Die mobilen Scheinwerfer erst setzen die Musik in Gang und oft genug auch in Szene, im Gegenzug lassen die Klänge sie tanzen und sich wiegen. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Und das kann, wie wir neu wieder lernen durften, sehr beglückend sein.