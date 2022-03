Theater Grotesker Abgesang auf Diktaturen: Die Bühnen Bern verlegen das Nostalgie-Stück «JugoJugoslavia» in den sozialistischen Waschraum In Bern ist der Utopieverlust in der Badestube zu sehen. Das Stück JugoJugoslavia schaut aus der Zukunft des Jahrs 2109 zurück in ein nostalgisch-absurdes Vielvölker-Jugoslawien. Nun heisst der Führer nicht mehr Tito, sondern ES, und gib uns Heutigen ein paar saftige Lektionen.

Im absurden Waschraum - zwischen Dystopie und Nostalgie. Bild: Florian Spring

Den ersten und besten Auftritt legt Ausstatterin Henrike Engel hin: Die Wände in der Vidmarhalle 1 sind hüfthoch rosa gekachelt. Rechts und links eine Reihe Duschköpfe – auf Hüfthöhe: Wer soll da duschen? Schön sieht das aus vor der rosa-schimmernden Bergkulisse mit Meeresblick im Hintergrund. Hat zwar alles schon bessere Zeiten gesehen. Dummerweise: völlig untauglich. Schöne sozialistische Arbeitswelt, damals, als alles noch perfekt war im Vielvölkerstaat JugoJugoslawien. Als sich alle lieb, aber leider keine privaten Duschen hatten.

Wer je in sozialistischen Ländern lebte oder weilte, hat zu dem genialen Bühnenbild gleich noch den richtigen Modergeruch in der Nase. Darin zwei Männer, zwei Frauen, in Jogginganzug-Einheitslook. Wir schreiben das Jahr 2109. Kein gutes Jahr. Früher war sowieso alles besser. Sagt jedenfalls die Jugoslawien-Nostalgie, der Autor Bonn Park mit seinem Werk ein Denkmal setzt, das er mit Hilfe seiner Ausstatterin ad absurdum führt.

Dressierte Kinder singen dem Führer ein Ständchen

Wir blicken also zurück: Nachdem 2020 schon schlecht war, 2021 noch schlechter und 2022 nochmal schlimmer, hat der Planet 2024 genug. Er legt sich schlafen, unter Eis, 20 Jahre lang. Dann kommt ES – und schafft den Zustand, nach dem wir uns alle sehnen. ES – das ist Staatspräsident Tito in dieser Blaupause für Jugoslawien. Wir wissen es: Die Utopie hat riesige blinde Flecken: Jugoslawien besass Umerziehungslager, war durchzogen von Korruption und wirtschaftlich waren die Zeiten alles andere als glänzend. Und was wurde aus Frieden und Freundlichkeit? Die gingen im Krieg endgültig in Flammen auf. Ein absurdes Werk hat Park geschrieben.

Anita Vulesica, gefeierte Schauspielerin im ersten Leben, Regisseurin mit Spezialgebiet kräftige Komödien im zweiten, dreht die absurden Gedankenspiele noch weiter, wenn sie Parks rudimentäre Rollenzuschreibungen auflöst, ihre vier Akteure mal im Chor sprechen lässt, mal deren Äusserungen in die Wiederholungsschleife schickt und Szenen auch einfach nochmal abspult. Und wenn sie ihre Akteure allesamt zu unnatürlich zackigen und spleenigen Bewegungen animiert. Das Bühnenbild hat noch mehr zu bieten: Im Hintergrund verbirgt sich ein Schwimmbecken, in das man – hübsch bebadekappt – abtauchen kann. Und die Bühnenrückwand mutiert zur Leinwand, auf der dressierte, glatzköpfige und uniformierte Kinder dem ES ein Ständchen singen. Allerdings haben sie mit Bildstörungen zu kämpfen, die ihre hübschen Gesichtchen brutal entzweischneiden.

Die Analogie zu Diktaturen lässt einen leer schlucken

Im Vordergrund geben Isabelle Menke, Genet Zegay, Kilian Land und – mit Abstrichen – Stéphane Mäder alles. Land erzählt zum Brüllen komisch von JugoJugoslavia, in dem nie die Ringe an den Tomatendosen abbrachen. Menke gibt die fanatisch Überzeugte. Zegay bietet eine saftige Parodie der gedopten Sportlerin als alternder Eislaufstar in einem Land, in dem jeder verlieren darf.

Die gealterterte Eisläuferin - im parodierten Zukunftsparadies. Bild: Florian Spring

Das ist amüsant anzusehen, auch wenn die Analogie zu all den Diktatoren, die ihrem Volk gewaltsam vorgaukeln, in der besten aller möglichen Welten zu leben, einen in diesen Tagen mühsam schlucken lässt. Problematisch ist das Ende, das bei Park mickrig im Popsong versickert und bei Vulesica in die Sprachlosigkeit driftet. Das ist trotzdem dürftig, scheint auch die Regisseurin gefunden zu haben, lässt ins Bühnenbild ein Mauer gewordenes Schwarzes Loch hinzufügen, in das Menke kopfüber abtaucht. Die anderen machen weiter mit ihrer Nostalgie: Wer weiss schon, wie lange wir noch haben? Dann wird das Licht abgedreht – zum Ende, das doch keines ist. Andererseits: Wenn die Grausamkeit des Regimes so offenbar geworden ist, was soll dann aus der Gegenwart noch werden?